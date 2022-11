Plusieurs facteurs font de décembre le mois où l'on enregistre le plus de collisions de véhicules, selon les données d'Allstate du Canada 

TORONTO, 01 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les deux derniers mois de l'année 2022 pourraient être particulièrement problématiques pour les propriétaires de véhicules canadiens impliqués dans une collision. De nombreux constructeurs automobiles et ateliers de réparation continuent de connaître des problèmes de chaîne d'approvisionnement qui provoquent des retards dans l'obtention de nouveaux véhicules et de pièces de rechange. En outre, les données d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance (« Allstate ») montrent que décembre, suivi de novembre, sont traditionnellement les mois où le nombre de collisions donnant lieu à une demande d'indemnité est le plus élevé. Allstate recommande aux Canadiens de conduire de façon plus vigilante pendant la période des fêtes.



« Les conducteurs doivent faire face à de nombreux défis en novembre et décembre. On parle notamment du changement d'heure, du soleil qui se couche plus tôt à l'horizon et qui nuit à la vision, de la fréquence élevée du magasinage et des rassemblements pour les fêtes, ainsi que des routes qui deviennent glissantes avec le froid et la neige », constate Gene Myles, directeur d’agence chez Allstate. « Depuis le début de l'année 2022, l'industrie a connu des difficultés au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Cela a eu pour effet de retarder les réparations de nombreux véhicules et d'augmenter de 25 % le nombre moyen de jours pendant lesquels les clients ont dû louer un véhicule, par rapport à la même période l'an dernier. Les conducteurs doivent être conscients que s'ils subissent une collision, surtout à cette période de l'année, ils risquent de perdre l'accès à leur véhicule pendant une période plus longue. »

Les données d'Allstate révèlent un pic du nombre de sinistres automobiles au cours des deux derniers mois de l'année. Le vendredi est également le jour de la semaine où le nombre d'incidents entraînant une demande d'indemnisation est le plus élevé. En outre, les données relatives aux sinistres montrent que plus de la moitié des incidents causant des dommages aux véhicules se produisent entre 12 heures et 18 heures. Les raisons les plus courantes pour lesquelles les clients présentent une demande d'indemnisation pour collision sont les suivantes : accident par l'arrière, collision avec une voiture garée et collision avec un seul véhicule.

Conseils pour les conducteurs

M. Myles propose quelques conseils qui pourraient aider les conducteurs cette saison :



Examinez votre police d’assurance. Si votre police d'assurance auto comprend une clause de couverture pour une voiture de location pendant que votre véhicule est en réparation, demandez à votre professionnel de l'assurance si elle est suffisante. Avec les retards persistants au niveau mondial dans l'accès aux pièces pour les réparations, ou même les expéditions de nouveaux véhicules par les fabricants, une couverture supplémentaire pour les voitures de location pourrait vous aider à patienter. De janvier à septembre 2022, le nombre moyen de jours pendant lesquels les clients d'Allstate ont utilisé une voiture de location après un sinistre a augmenté de près de 25 % par rapport à la même période en 2021, pour atteindre un peu plus de 20 jours.

Si votre police d'assurance auto comprend une clause de couverture pour une voiture de location pendant que votre véhicule est en réparation, demandez à votre professionnel de l'assurance si elle est suffisante. Avec les retards persistants au niveau mondial dans l'accès aux pièces pour les réparations, ou même les expéditions de nouveaux véhicules par les fabricants, une couverture supplémentaire pour les voitures de location pourrait vous aider à patienter. Vérifiez si vous avez une assistance routière. Si vous n'avez pas de protection pour l'assistance routière, certains assureurs proposent ce service. Ceci peut vous aider si vous êtes coincé sur le bord de la route.

Si vous n'avez pas de protection pour l'assistance routière, certains assureurs proposent ce service. Ceci peut vous aider si vous êtes coincé sur le bord de la route. Assurez-vous de comprendre les systèmes de sécurité de votre véhicule. La plupart des véhicules récents sont équipés de technologies d'aide à la conduite et de sécurité de plus en plus perfectionnées. Allstate recommande vivement aux conducteurs de se familiariser avec ces fonctions et d'apprendre à les utiliser correctement. Les données sur les réclamations de la société montrent que plus un véhicule est équipé de technologies d'aide à la conduite, plus la fréquence des collisions est faible.

La plupart des véhicules récents sont équipés de technologies d'aide à la conduite et de sécurité de plus en plus perfectionnées. Allstate recommande vivement aux conducteurs de se familiariser avec ces fonctions et d'apprendre à les utiliser correctement. Les données sur les réclamations de la société montrent que plus un véhicule est équipé de technologies d'aide à la conduite, plus la fréquence des collisions est faible. Posez des pneus d'hiver. Si vous n'en avez pas, faites vos recherches et investissez dans des pneus spécialement conçus pour la conduite en hiver. Si vous en avez déjà, installez-les dès que possible.

Si vous n'en avez pas, faites vos recherches et investissez dans des pneus spécialement conçus pour la conduite en hiver. Si vous en avez déjà, installez-les dès que possible. Conduisez avec vigilance. Préparez votre itinéraire à l'avance et partez plus tôt.

Préparez votre itinéraire à l'avance et partez plus tôt. Évitez les distractions. Concentrez-vous sur la conduite de votre véhicule. Arrêtez-vous si vous devez consulter votre téléphone, modifier les paramètres de votre système de navigation ou parcourir le menu de votre écran de contrôle.



Pour obtenir d'autres conseils sur la sécurité au volant, consultez notre infographie ou le billet de blogue sur les Conseils du quotidien d’AllstateMD au https://blogue.allstate.ca/quiz-test-collision-auto-canada

À propos d’Allstate du Canada, compagnie d’assurance

Chef de file dans le domaine des assurances auto et habitation, Allstate du Canada, compagnie d’assurance, fournit à ses clients des produits et services de prévention et de protection adaptés à chaque étape de la vie. Au service des Canadiens depuis 1953, l’entreprise met tout en œuvre pour que non seulement ses clients, mais aussi ses employés soient en bonnes mainsMD, comme en fait foi sa présence au palmarès des Employeurs de choix au Canada pour une neuvième année de suite. Allstate s'engage à faire une différence positive dans les communautés dans lesquelles elle opère par le biais de partenariats avec des organisations caritatives, de dons des employés et de bénévolat. Consultez le site www.allstate.ca pour en savoir plus. Pour obtenir des conseils de sécurité, consultez le blogue Allstate Assurance au blogue.allstate.ca .

Note : Les renseignements sur les réclamations automobiles d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance, mentionnés ci-dessus, sont tirés de l'analyse interne des données du 1er janvier 2017 au 23 août 2022.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec :

Sabrina Sévigny

Capital-Image, au nom d’Allstate du Canada, compagnie d’assurance

514-991-4148

ssevigny@capital-image.com

Travon Smith

Spécialiste en relations publiques

Allstate du Canada, compagnie d’assurance

437-229-1577

tsmith@allstate.ca

Une infographie accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bce2ee02-518f-46c9-aa67-07be2014def3