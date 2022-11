2022-11-04

Valberedning utsedd inför årsstämma 2023 i Arcoma AB

I enlighet med årsstämmans beslut ska valberedningen inför årsstämman i Arcoma bestå av fyra ledamöter, representerande de tre största aktieägarna per den sista vardagen i september, samt styrelsens ordförande. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2023 fastställts till att bestå av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 60,29 procent av antalet aktier och röster i bolaget per utgången av september 2022:

Bengt Julander, representerande Linc AB;

Sören Lemonius, representerande Sunstone Life Science Ventures II K/S;

Henrik Söderberg, representerande Priego AB; och

Lars Kvarnhem, styrelsens ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämman, antal stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, antal revisorer, revisorer, arvode till revisor samt val av valberedning alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning och beslut om instruktion för valberedningen inför årsstämman 2023.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post märkt ”Att. Valberedningen” till arcoma@arcoma.se eller via brev till Arcoma AB, Valberedningen, Annavägen 1, 352 46 Växjö. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 31 januari 2023.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.





Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se







För ytterligare information var god kontakta:

Lars Kvarnhem, styrelsens ordförande

Telefon: 070-512 00 21

E-mail: lars.kvarnhem@priego.se



Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2022, kl. 11.00

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/



Bilaga