Goodfellow inc. annonce une offre publique de rachat dans le cours normal des activités

DELSON, Québec, 07 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (« Goodfellow » ou la « Société ») annonce aujourd’hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a accepté un avis déposé par la Société concernant son intention de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l’« OPRCNA ») à l’égard de ses actions ordinaires (les « Actions »).



L’avis prévoit que Goodfellow peut, au cours de la période de 12 mois commençant le 10 novembre 2022 et se terminant au plus tard le 9 novembre 2023, acheter jusqu’à 428 127 Actions, représentant approximativement 5 % des 8 562 554 Actions émises et en circulation de la Société en date du 1er novembre 2022, par l’intermédiaire de la TSX ou d’autres bourses désignées ou de systèmes de négociation parallèles canadiens, à des dates et en des quantités déterminées par la Société. Toutes les Actions achetées dans le cadre de l’OPRCNA seront acquises sur le marché libre et conformément aux règles et politiques de la TSX et aux lois sur les valeurs mobilières applicables au cours du marché en vigueur, majoré des courtages applicables, puis annulées. La Société pourrait également demander des dispenses pour offre publique de rachat auprès des autorités en valeurs mobilières permettant des achats aux termes de contrats de gré à gré, auquel cas les achats pourraient également être effectués conformément à ces dispenses, à escompte par rapport au cours du marché.

Le volume quotidien moyen des transactions sur les Actions à la TSX pour les six derniers mois civils est de 3 465. Par conséquent, conformément aux règles et politiques de la TSX, les achats quotidiens dans le cadre de l’OPRCNA seront limités à 1 000 Actions, sauf dans le cadre de certaines exceptions prescrites, y compris les achats hebdomadaires de blocs d’Actions qui ne sont pas détenus par des initiés de la Société.

Goodfellow considère que l’acquisition d’Actions aux fins d’annulation constitue une utilisation appropriée de ses fonds. Les décisions concernant le nombre actuel d’Actions et la date de tout achat ou toute autre action dans le cadre de l’OPRCNA seront prises par Goodfellow en fonction de différents facteurs, notamment les conditions du marché et la situation du capital et des liquidités de la Société.

Goodfellow a conclu un plan d’achat automatique d’actions (le « PAAA ») avec un courtier désigné relativement à l’OPRCNA. Le PAAA permettra l’achat d’Actions aux fins d’annulation, sous réserve de certains paramètres de négociation, par l’intermédiaire de son courtier désigné à des périodes où Goodfellow ne serait normalement pas active sur le marché en raison de restrictions réglementaires applicables ou de périodes d’interdiction d’opérations qu’elle s’impose. En dehors de ces périodes, Goodfellow peut racheter des Actions à son gré aux termes de l’OPRCNA.

Rien ne garantit que Goodfellow procédera à l’achat de la totalité ou d’une partie du nombre d’Actions qui font l’objet de l’OPRCNA mentionnée dans le présent communiqué. Goodfellow peut également suspendre ou interrompre l’OPRCNA à tout moment.

Goodfellow n’a pas effectué de rachat d’Actions dans le cadre d’une OPRCNA au cours des douze derniers mois.

À propos de Goodfellow

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Au Canada, Goodfellow dispose d’un réseau de distribution à travers toutes les provinces au service des secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructure, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».