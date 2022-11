RCI Banque : MOBILIZE FINANCIAL SERVICES CRÉE MOBILIZE INSURANCE POUR DÉVELOPPER SON OFFRE D'ASSURANCE AUTOMOBILE ET RÉPONDRE AUX NOUVEAUX USAGES DE MOBILITÉ, EN PARTENARIAT AVEC ACCENTURE

English French

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES CRÉE MOBILIZE INSURANCE POUR DÉVELOPPER SON OFFRE D'ASSURANCE AUTOMOBILE ET RÉPONDRE AUX NOUVEAUX USAGES DE MOBILITÉ, EN PARTENARIAT AVEC ACCENTURE



8 novembre 2022



Mobilize Financial Services, filiale de Renault Group spécialisée dans la mobilité, crée des services financiers innovants, pour construire une mobilité durable pour tous. Grâce au développement d’offres basées sur l’usage intégrant des services innovants, l’entreprise passe de la vente de véhicules à la vente de kilomètres. Dans cette perspective, Mobilize Financial Services a décidé de créer Mobilize Insurance, une filiale spécialisée dans l’assurance automobile pour le marché européen. L’objectif de cette nouvelle structure est de développer l’activité d’assurance automobile en Europe grâce à une plateforme paneuropéenne innovante, de services d’assurance et notamment d’assurance tenant compte de l'usage fait du véhicule, complétement intégrée à l’écosystème des marques du Groupe : Renault, Dacia, Alpine et Mobilize.

Mobilize Financial Services a choisi comme partenaire Accenture (NYSE : ACN), capable de développer et d’exploiter cette plateforme dans sa globalité – depuis l’acquisition de nouveaux clients jusqu’à la gestion des sinistres. Misant sur toute l’expertise d’Accenture1, Mobilize Insurance pourra offrir à ses clients une expérience digitale unique, et des solutions d’assurance et de mobilité qui répondront parfaitement à leurs besoins, et ce en temps réel, grâce à la connectivité des véhicules.

Avec ce partenariat, Mobilize Financial Services réalisera une percée majeure sur le marché européen, à la croisée des secteurs de la mobilité et de l’assurance, au travers de 3 innovations sur le business model de l’assurance automobile en Europe :

L’internalisation complète de la chaîne de valeur d’assurance et son intégration optimisée avec le réseau de concessionnaires de Renault Group, afin d’offrir aux clients une expérience unique et augmenter leur satisfaction ;

Une offre « tout en un » et personnalisée en fonction de l’usage des automobilistes, afin de devenir un fournisseur de services de mobilité qui facilite la vie de ses clients ;

La mise en œuvre d’un modèle paneuropéen centralisé, s’appuyant sur une seule plateforme technologique et opérationnelle, qui constituera un nouvel actif stratégique du Groupe dans sa stratégie de développement rapide de services innovants en Europe et au-delà.





João Leandro, Directeur général de Mobilize Financial Services déclare : « Avec la création de Mobilize Insurance, Mobilize Financial Services franchit un nouveau cap, qui nous rapproche de notre ambition : devenir la marque de référence qui répond aux besoins de mobilité automobile associés aux nouveaux modes de vie des clients. Nous allons capitaliser sur l’essor des véhicules connectés, mais aussi sur la demande croissante de services personnalisés, pour mettre au point des services disruptifs, tels que l’assurance au kilomètre, ou encore des solutions « pay how you drive », qui permettent de moduler le montant de la prime d’assurance en fonction de la conduite et donc de récompenser les bons conducteurs. Ce sera aussi une formidable opportunité d’augmenter la satisfaction de nos clients et de demeurer la référence du secteur des captives et des banques ».

Pour Jean-Marc Ollagnier, Directeur général d’Accenture pour l’Europe, « le marché de la mobilité du futur nécessite une profonde transformation des entreprises, tout en ouvrant d’immenses possibilités. Pour rester pertinentes vis-à-vis de leurs clients, accélérer la transition vers la neutralité carbone et assurer leur future croissance, les entreprises doivent adopter de nouveaux business models, qui s’appuient sur les technologies, mais aussi sur des services traditionnellement fournis par différents secteurs. Nous sommes très heureux de faire équipe avec Mobilize Financial Services autour d’un projet aussi stratégique et aussi innovant, qui contribue à dessiner les services de mobilité de demain ».

À propos de Mobilize Financial Services :

À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Filiale de Renault Group dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, Mobilize Financial Services est la marque commerciale de RCI Banque SA, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de l’Alliance.

Implanté dans 36 pays, le groupe, qui compte près de 4 000 collaborateurs, a financé plus de 1,4 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2021 et vendu 4,7 millions de services. Les actifs productifs moyens sont de 44,8 milliards d’euros de financement à fin décembre 2021 et le résultat avant impôts est de 1 194 millions d’euros à fin décembre 2021.

Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. A fin décembre 2021, le montant net des dépôts collectés représente 21 milliards d’euros soit 47 % des actifs nets de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur Mobilize Financial Services : www.mobilize-fs.com/

Suivez-nous sur Twitter : @Mobilize_FS

À propos d’Accenture :

Accenture est un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, avec une expertise de pointe dans les domaines du numérique, du cloud et de la sécurité. Combinant une expérience unique et une expertise spécialisée dans plus de 40 secteurs d’activité, Accenture s’appuie sur le plus grand réseau international de centres de technologie avancée et d’opérations intelligentes pour offrir à ses clients des services Strategy & Consulting, Technology, Operations et Accenture Song. Avec 721,000 employés, Accenture s’engage chaque jour auprès de ses clients dans plus de 120 pays, à réaliser la promesse de la technologie alliée à l’ingéniosité humaine. Accenture s’appuie sur le changement pour générer de la valeur et créer une réussite partagée avec ses clients, ses collaborateurs, ses actionnaires, ses partenaires et ses communautés.

Site Internet : accenture.com/fr

Contacts :

Mobilize Financial Services

Amandine Monteil

+ 33 (0)6 87 71 80 63

amandine.monteil@mobilize-fs.com

Agence CLE

+ 33 (0)1 84 16 06 22

mobilize-fs@agencecle.fr



Accenture

Camille Garcia

+33 1 53 23 54 94

camille.garcia@accenture.com



Velislava Le Fevre

+33 1 53 23 46 18

velislava.lefevre@accenture.com

1 Accenture Consulting, Accenture Song, Accenture Technology et Accenture Operations.

