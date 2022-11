Fitch Ratings nosti Fingrid Oyj:n luottoluokituksen tasolle 'A+'; näkymät vakaat

English Finnish

Kansainvälinen luottoluokituslaitos Fitch Ratings ("Fitch") on nostanut Fingrid Oyj:n pitkäaikaisen yritysluokituksen tasolle 'A+' tasolta 'A' ja vakuudettoman seniorivelan luokituksen tasolle 'AA-' tasolta 'A+'. Fitch myös vahvisti lyhytaikaisen yritysluokituksen 'F1'. Luokitusten näkymät ovat vakaat. Luokitukset eivät sisällä Suomen valtion enemmistöomistuksesta johtuvaa korotusta.

Fingridin Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Metsälä toteaa: ”Fingridillä on meneillään yhtiön historian suurin investointiohjelma ja tämä ohjelma on keskeisessä roolissa edistettäessä Suomen siirtymistä puhtaaseen energiajärjestelmään. Vakaa ja ennustettava sääntely luo perustaa yritystaloudelle, joka mahdollistaa näiden investointien toteutumisen. Olen iloinen, että pystymme kustannustehokkaasti tukemaan asiakkaitamme päästötavoitteiden saavuttamisessa”.



Fingridin 'A+' yritysluokitus on korkein, jonka Fitch on myöntänyt säännellylle verkkoyhtiölle Euroopassa.

Lisätietoja:



talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Metsälä, Fingrid Oyj, puh. +358 40 563 3756