Arco Vara kavandab võlakirjaemmisiooni

Arco Vara AS plaanib emiteerida tagamata võlakirju maksimaalselt 2,2 miljoni euro ulatuses lunastamistähtajaga mitte hiljem kui 13.12.2024. Maksimaalne võlakirjade arv on 220, nimiväärtusega 10 000 eurot. Planeeritud intressimäär on 10% aastas ning intressimaksed on kvartaalsed. Juhatus on volitatud võlakirjade tingimusi muutma.

Võlakirjade pakkumine teostatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129 artiklis 1 sätestatuga ning ei ole avalik. Märkimissoovist informeeritakse e-posti teel.

Võlakirjaemissioonist saadud vahendeid kasutatakse Kodulahe Kvartali arendusprojektide finantseerimiseks.