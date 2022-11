English French

Nexans signe un accord avec Reka Industrial en vue d’acquérir Reka Cables

Paris, le 10 novembre 2022 – Nexans SA (Euronext Paris : NEX) a conclu un accord avec Reka Industrial Plc (NASDAQ OMX Helsinki : REKA) en vue de l’acquisition de Reka Cables (l’« Opération »). Cette acquisition permettra au Groupe de renforcer sa position dans les pays nordiques, en particulier dans les activités Distribution et Usages d’électricité.

Fondée en 1961, Reka Cables est spécialisée dans la fabrication de câbles basse et moyenne tension dédiés aux activités Distribution et Usages. Avec un effectif de 270 collaborateurs et un chiffre d’affaires estimé à plus de 160 millions d’euros en 2022, cette société, présente dans quatre pays, fait partie des leaders du marché finlandais et jouit d’une excellente réputation dans les pays nordiques. En novembre 2021, elle est devenue l’un des premiers fabricants de câbles à atteindre la neutralité carbone (Scopes 1 et 2).

Nexans fera l’acquisition de Reka Cables pour un prix de 53 millions d’euros, incluant une dette financière nette de 6,5 millions d’euros à fin septembre 2022. La finalisation de l’Opération est soumise aux autorisations réglementaires et devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2023.

Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans, commente : « Compte tenu de son engagement profond en faveur de la transition énergétique et de la neutralité carbone, Reka Cables est complètement en phase avec notre ambition stratégique de devenir un pure player de l’électrification visant à contribuer à la neutralité carbone à horizon 2030. Cette opération finlandaise de premier ordre renforcera encore notre capacité à fournir à nos clients de la région nordique des câbles sûrs et de qualité. Je suis convaincu que ce projet bénéficiera aux deux sociétés, avec des synergies et des opportunités de développement à la clé pour nos équipes respectives ».

Jukka Poutanen, Directeur Général de Reka Cables, ajoute : « Reka Cables fournit des câbles de haute qualité. En tant qu’acteur mondial de l’électrification et fervent promoteur de la transition énergétique, Nexans est un partenaire idéal pour notre société ».

Nexans prévoit de financer l’acquisition à travers un mix de trésorerie disponible et de dette.

À propos de Reka Industrial

Reka Industrial est une société d'investissement finlandaise. En tant qu'entreprise familiale industrielle, Reka Industrial s'engage à développer la performance et la durabilité des entreprises qu'elle possède. Actuellement, l'entreprise possède deux participations industrielles : Reka Cables et Reka Rubber. Les actions de classe B de Reka Industrial sont cotées sur le Nasdaq Helsinki Ltd.

À propos de Nexans

Depuis plus d’un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l’électrification de la planète et s’engage à électrifier le futur. Avec près de 25 000 personnes dans 42 pays, le Groupe mène la charge vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2021, Nexans a généré 6,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers cinq grands domaines d’activité : Production d’énergie & Transmission, Distribution, Usages, Industrie & Solutions et Télécommunications & Données. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe s’engage à contribuer à la neutralité carbone d’ici 2030.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

