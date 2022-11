English Finnish

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 14. MARRASKUUTA 2022 KLO 9:00

Cargotec on saanut päätökseen MacGregorin strategisten vaihtoehtojen arvioinnin

Cargotec on saanut päätökseen MacGregorin strategisten vaihtoehtojen arvioinnin, jonka tuloksena yhtiön hallitus on päätynyt siihen, että MacGregor ei tulevaisuudessa kuulu Cargotecin portfolioon. Cargotec keskittyy jatkossa kestävään ja kannattavaan kasvuun ydinliiketoiminnoissaan Hiabissa ja Kalmarissa. Kasvun ytimessä on asiakkaiden vastuulllisuuteen liittyvien liiketoimintahaasteiteiden ratkaiseminen.



Strategisten vaihtoehtojen arvioinnin yhteydessä ilmeni, että kiinnostus MacGregoria kohtaan on huomattavaa, mutta arvonluonnin näkökulmasta ajoitus liiketoiminnasta luopumiseksi ei ole tällä hetkellä optimaalinen. Tämä johtuu rahoitusmarkkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta sekä MacGregorin kannattavuuskäänteen aikaisesta vaiheesta. Tämän vuoksi Cargotec on päättänyt, ettei se juuri nyt aloita liiketoiminnan aktiivista myyntiprosessia. Yhtiön hallitus jatkaa liiketoiminnasta luopumisen ajankohdan arvioimista. MacGregor keskittyy sillä välin kannattavuutensa parantamiseen ja on aloittanut offshore-liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn.

Cargotec odottaa MacGregorin liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuonna 2023 vuodesta 2022. MacGregorin liikevaihto oli 403 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto -5 miljoonaa euroa vuoden 2022 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.



Hallituksen päätöksellä ei ole vaikutusta Cargotecin 26. lokakuuta 2022 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen yhteydessä julkistettuihin näkymiin. Cargotec arvioi vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan 88–118 miljoonaa euroa vuodesta 2021 (232 miljoonasta eurosta 320–350 miljoonaan euroon).



MacGregorin strategisten vaihtoehtojen arviointi, sisältäen liiketoiminnan mahdollisen myynnin, käynnistettiin 30 maaliskuuta 2022. MacGregor on vastuullisen merilastin ja kuormankäsittelyn johtava toimija.



