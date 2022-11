Atos offre un accès cloud au supercalculateur EuroHPC de Bulgarie, Discoverer

English French

Paris, France – 14 novembre 2022 – Atos annonce aujourd’hui l’extension européenne de son offre Nimbix Federated Supercomputing en intégrant Discoverer, un supercalculateur EuroHPC hébergé par SofiaTech en Bulgarie. Partout dans le monde, les utilisateurs de Nimbix homologués par EuroHPC peuvent désormais bénéficier de la puissance de calcul de la plateforme Discoverer dans le cloud, parmi d’autres ressources de supercalcul déjà disponibles.



Le calcul haute-performance (HPC) dans le cloud, un modèle initialement limité avec un investissement financier conséquent, devient aujourd’hui plus flexible, évolutif et disponible as-a-service. Pour accompagner cette tendance, la suite Nimbix Supercomputing fédère les machines à grande échelle dans le cloud ainsi que les services associés pour fournir une plateforme de calcul scientifique collaborative à la demande. Elle offre une console de service unifiée et sécurisée pour gérer toutes les zones et régions de calcul dans une fédération de supercalcul publique ou privée. Avec cette offre à la pointe de la technologie, Atos élargit et démocratise les usages du HPC en libérant les performances du cloud computing, aujourd’hui disponibles chez aucun autre fournisseur de services.

Cette initiative unique en son genre est l’occasion pour les clients et les propriétaires de ressources d’utiliser pleinement la puissance de supercalcul disponible tout en mettant en œuvre des capacités fédérées afin de développer davantage la collaboration au-delà des frontières et d’accélérer le délai d’innovation dans divers domaines. Les clients profiteront de tous les avantages du cloud computing : de la performance optimisée aux ressources évolutives, accessibles en tant que service où qu’ils le souhaitent, avec l’avantage de la performance bare metal. En maximisant l’utilisation productive des ressources de calcul, les clients feront également une utilisation plus efficace de l’électricité utilisée pour alimenter ces machines, cela sans ajouter de nouveau point d’accès.

Emmanuel Le Roux, SVP, Directeur monde HPC, IA et Quantique, Atos, a commenté : « En tant que leader européen du calcul haute performance, Atos fait de la démocratisation de l’accès au HPC et de la diversification de ses usages une priorité, notamment à travers des applications d’hybridation novatrices. Notre suite Nimbix est au cœur de cette stratégie en permettant à ses utilisateurs d’accéder aux ressources HPC et AI à la demande, de n’importe où, grâce à la puissance du cloud. Nous sommes honorés d’annoncer aujourd’hui ce partenariat avec SofiaTech, pour mettre en œuvre ensemble cette offre pionnière. Plus nous disposerons de ressources dans le cloud, et plus nous pourrons en faire profiter les scientifiques et les chercheurs ».

Peter Statev, Sofia Tech Park, Président du conseil de surveillance du consortium "Petascale Supercomputer Bulgaria", a déclaré : « Nous sommes heureux de prolonger notre partenariat avec Atos et de commencer à utiliser la suite Nimbix d’Atos. Cela nous permet d'offrir une partie des ressources de Discoverer à la demande, via ce que l'on appelle le "HPC as-a-service", à de nouveaux clients nationaux et internationaux, avec une flexibilité et une vitesse de déploiement sans précédent. Il s'agit d'une étape importante pour notre équipe, car elle élargit notre base de clients universitaires et professionnels, que nous servons en combinant différents modèles d'accès à but lucratif et non lucratif. »

Earl Joseph, CEO d’Hyperion Research, a souligné : « Le cloud computing élargit les horizons du marché du HPC et constitue une opportunité sans précédent de démocratiser davantage ses usages. Le lancement de la suite Nimbix Supercomputing d'Atos en début d'année est arrivé au bon moment pour soutenir la croissance du marché du HPC cloud, en permettant un calcul à la demande, évolutif et fédérant les charges de travail. L'extension de cette offre à une machine à grande échelle telle que le supercalculateur bulgare EuroHPC Discoverer ouvrira la voie à de nouvelles collaborations à travers le monde et accélérera le temps d’innovation grâce à de nouveaux modèles HPC. »

Du 13 au 18 novembre, Atos participera au salon SC2022 : venez rencontrer nos experts sur le stand #2809 ! Vous pourrez également assister au lancement officiel de la nouvelle génération de supercalcul hybride d'Atos, le BullSequana XH3000, en apprendre davantage sur la nouvelle suite Nimbix Supercomputing et découvrir les derniers développements de notre portefeuille ThinkAI.

A propos du supercalculateur Discoverer

Le supercalculateur bulgare Discoverer a été inauguré en octobre 2021 et a été financé par un investissement conjoint d'environ 11,5 millions d'euros, 35% provenant d’EuroHPC JU et 65% de la République de Bulgarie. La conception de Discoverer est basée sur la technologie Atos BullSequana XH2000 et il s'agit d'un supercalculateur pétascale avec des performances de 4,5 pétaflops. En juin 2021, Discoverer était le 91ème supercalculateur le plus rapide au monde. Discoverer fournit des services de calcul intensif à un large éventail d'utilisateurs universitaires et industriels, en Bulgarie, dans la région des Balkans et en Europe. La mission principale de Discoverer est de soutenir le développement d'applications dans le domaine scientifique, le secteur public et l'industrie, dans des domaines tels que la santé, l'écologie, l'agriculture ou la conception de matériaux, comme la découverte de nouveaux médicaments, une meilleure compréhension des interactions moléculaires ou la facilitation de la simulation climatique et sismique.

