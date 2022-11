English Finnish

Incap Oyj Pörssitiedote 14.11.2022 klo 15.30

Incap Oyj: Muutos Incapin johtoryhmässä

Greg Grace jättää tehtävänsä Incapin Viron toiminnoista vastaavana johtajana ja Incap Estonian toimitusjohtajana. Incapin Viron toiminnoista vastaavan johtajan ja Incap Estonian toimitusjohtajan rekrytointiprosessi aloitetaan heti. Margus Jakobson, QHSE-toiminnoista vastaava Incap Estonian johtoryhmän jäsen, on nimitetty Incap Estonian väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi, ja hän aloittaa tehtävässään välittömästi.

"Kiitän Greg Gracea hänen ajastaan Incapissa ja hänen panoksestaan Viron tiimin työhön", sanoo Incap Oyj:n toimitusjohtaja Otto Pukk.

Incap-konsernin johtoryhmän jäsenet ovat tällä hetkellä toimitusjohtaja Otto Pukk; Murthy Munipalli, Intian toiminnoista ja APAC-alueen myynnistä vastaava johtaja; Jamie Maughan, Ison-Britannian toiminnoista vastaava johtaja; Miroslav Michalik, Slovakian toiminnoista vastaava johtaja ja talousjohtaja Antti Pynnönen.

INCAP OYJ

Lisätietoja (englanniksi):

Otto Pukk, Incap-konsernin toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

INCAP LYHYESTI

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Hong Kongissa, ja sen palveluksessa on noin 2 500 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.