Le Musée canadien de la nature dévoile les lauréats des prix Inspiration Nature 2022

OTTAWA, 14 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors d’un gala spécial ce soir, le Musée canadien a annoncé les gagnants de ses prix Inspiration Nature pour 2022. Parmi les lauréats, on compte une médecin de famille qui défend un programme qui prescrit des visites dans les parcs pour une meilleure santé, un programme dirigé par des Autochtones pour réhabiliter une population régionale de caribous, une balado nationale sur les oiseaux et leur conservation, et une entreprise sociale qui initie les femmes et les filles aux pratiques de pêche durable.



Ces prix annuels, maintenant dans leur neuvième année, rendent hommage à des particuliers, à des entreprises et à des organismes sans but lucratif qui font preuve de leadership, d’innovation et d’imagination en matière de durabilité pour rapprocher les Canadiens de la nature et du monde naturel.

Parmi les lauréats de 2022 :

Melissa Lem, M.D., médecin de famille de Vancouver, en Colombie-Britannique qui a lancé le premier programme de prescription nature de la BC Parks Foundation Canada ;

qui a lancé le premier programme de prescription nature de la BC Parks Foundation Canada ; Naila Moloo, une adolescente d’Ottawa, pour des projets novateurs, y compris le développement d’une cellule solaire spéciale, et pour la défense du rôle des femmes et des filles dans les domaines des STIM ;

pour des projets novateurs, y compris le développement d’une cellule solaire spéciale, et pour la défense du rôle des femmes et des filles dans les domaines des STIM ; Fishing for Success , une entreprise sociale communautaire de Petty Harbour, Terre-Neuve pour son programme qui initie les femmes et les jeunes filles aux pratiques de pêche durables ;

pour son programme qui initie les femmes et les jeunes filles aux pratiques de pêche durables ; Oiseaux Canada, un organisme à but non lucratif situé à Port Rowan, Ontario pour une balado innovante sur les oiseaux du Canada et les questions de conservation connexes ;

pour une balado innovante sur les oiseaux du Canada et les questions de conservation connexes ; Mériscope, de Portneuf-sur-Mer, Québec pour ses recherches sur les mammifères marins dans l’estuaire du Saint-Laurent et ses collaborations éducatives avec les universités ;

pour ses recherches sur les mammifères marins dans l’estuaire du Saint-Laurent et ses collaborations éducatives avec les universités ; La Nikanese Wah tzee Stewardship Society de Moberly Lake, Colombie-Britannique pour son programme dirigé par les Autochtones qui a réhabilité la population régionale de caribous ;

pour son programme dirigé par les Autochtones qui a réhabilité la population régionale de caribous ; Cheekbone Beauty Cosmetics de St. Catharines, Ontario pour ses produits de haute qualité qui sont végétaliens, sans cruauté, et inspirés par les racines anichinabées de sa fondatrice et;

pour ses produits de haute qualité qui sont végétaliens, sans cruauté, et inspirés par les racines anichinabées de sa fondatrice et; Larry Halverson, d’Invermere, Colombie-Britannique pour ses décennies de leadership en tant que naturaliste et éducateur de la faune, et en tant que champion de l’engagement du public envers la nature.

Les prix de 2021 ont couvert sept catégories : les jeunes (17 ans et moins), les adultes, les organismes sans but lucratif (petits et moyens), les organismes sans but lucratif (grands), les entreprises durables, les programmes d’action communautaire et le prix d’honneur.

« À une époque où notre planète et la société dans son ensemble sont aux prises avec les défis du changement climatique et de la perte de biodiversité, il est inspirant de reconnaître les diverses façons dont les Canadiens nous relient à l’importance de la nature dans nos vies », a déclaré Danika Goosney, Ph.D., présidente-directrice générale du Musée canadien de la nature. « Que leurs efforts aient un impact local, régional ou national, tous ces projets innovants nous rappellent la nécessité de vivre en équilibre avec la nature et de travailler en vue d’un avenir durable. »

Visionnez des vidéos sur chacun des lauréats de 2022 à nature.ca/prix.



Un jury a sélectionné les gagnants après avoir présélectionné les candidatures et dressé une liste de finalistes. Les lauréats de chaque catégorie recevront une somme de 5000 $ qu’ils pourront attribuer au programme de défense de la nature qui leur tient le plus à cœur.

Les prix de 2022 ont été soutenus par les partenaires médias The Globe and Mail et Walrus, commanditaires de soirée, BDO Canada LLP, et les commanditaires de catégorie : le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (jeunesse) ; Ontario Power Generation (petits et moyens organismes sans but lucratif); NASCO Building Cleaning Inc. (action communautaire) et Meta Inc. (entreprise durable).



Lauréats des prix Inspiration Nature 2022 :

Catégorie Jeunes (17 ans et moins) – Naila Moloo, Ottawa, Ontario

Les projets innovants de Naila Moloo comprennent le développement d'une cellule solaire transparente et flexible. Nommée parmi les 100 femmes les plus puissantes du Canada et les 25 environnementalistes de moins de 25 ans, elle s'est engagée à promouvoir le rôle de l'innovation et des femmes dans les STIM par le biais de baladodiffusions et de conférences prestigieuses.

Catégorie Adultes – Melissa Lem, Vancouver, British Columbia

Médecin de famille de Vancouver bien présente dans les médias, Dre Lam est reconnue à l'échelle internationale en tant que militante des bienfaits de la nature pour la santé. En partenariat avec la BC Parks Foundation, elle a lancé PaRx, un programme national canadien de prescription de contacts avec la nature – le deuxième du genre dans le monde.

Prix d’honneur – Larry Halverson, Invermere, Colombie-Britannique

Tout au long de sa vie, dont 38 ans à Parcs Canada en tant que naturaliste, Larry Halverson s’est consacré à la création d'initiatives qui aident à protéger la nature. Il a cofondé le festival Wings Over the Rockies, une source d'inspiration pour d'autres festivals en Amérique du Nord. Sa gentillesse, son sens de l'humour et son attitude fonceuse lui ont permis de récolter des millions de dollars auprès de l'industrie, des entreprises et du secteur privé.

Catégorie Organisations à but non lucratif (co-lauréat, moyennes et petites) – Mériscope, Portneuf-sur-Mer, Québec

Mériscope se consacre à la recherche et l'éducation marine, en particulier aux mammifères de l'estuaire du Saint-Laurent. Grâce aux collaborations de Mériscope avec des dizaines d'universités au Canada, aux États-Unis et en Europe, plus de 400 étudiants ont pu suivre des cours et des stages dans des professions liées à la mer.

Catégorie Organisations à but non lucratif (co-lauréat, moyennes et petites) – Nikanese Wah tzee Stewardship Sociey, Moberly Lake, Colombie-Britannique

Projet commun des Premières nations West Moberly et Saulteau, la Nikanese Wah tzee Stewardship Society oeuvre à rétablir la population de caribous à Klinse-Za. Ses efforts comprennent la relocalisation des femelles, la mise en parquet des mères et de leurs petits et la conclusion d'accords de conservation avec les gouvernements de la Colombie-Britannique et du Canada afin de protéger 8 000 kilomètres carrés d'habitat.

Catégorie Organisations à but non lucratif (grandes) – Birds Canada, Port Rowan, Ontario

The Warblers d'Oiseaux Canada est la première baladodiffusion sur la conservation des oiseaux axée sur les espèces canadiennes. Elle est classée par Apple Podcasts dans le Top 10 des balados sur la nature au Canada et compte des auditeurs de 103 pays. Les sondages montrent une grande motivation de la part de ses auditeurs pour adopter des comportements favorables à la conservation des oiseaux.



Catégorie Action Communautaire – Fishing for Success, Petty Harbour, Terre-Neuve et Labrador

Parmi les programmes ayant eu le plus d'impact de cette entreprise sociale à but non lucratif pilotée par des bénévoles, Girls Who Fish offre aux femmes et aux filles de plus de 8 ans un endroit sûr pour apprendre à pêcher. Fishing for Success développe actuellement Sea2School, un projet destiné aux programmes scolaires provinciaux.

Catégorie Entreprise Durables – Cheekbone Beauty Cosmetics Inc., St. Catharines, Ontario

Cheekbone Beauty est une marque de produits de beauté durables détenue par des Autochtones. La fondatrice Jenn Harper puise dans ses racines anichinabées pour créer des produits de beauté de haute qualité, végétaliens, sans cruauté et conçus pour un faible impact environnemental. Jenn Harper donne régulièrement des conférences sur la durabilité et l'entrepreneuriat dans des universités et des collèges, entre autres.

À propos du Musée canadien de la nature

Le Musée canadien de la nature est le musée national de sciences et d’histoire naturelles du Canada. Il a vocation à transmettre des idées fondées sur des faits, à procurer des expériences instructives et à favoriser une relation enrichissante avec la nature d’aujourd’hui, d’hier et de demain. Le Musée accomplit sa mission grâce à ses recherches scientifiques, sa collection de plus de 14 millions de spécimens, ses programmes éducatifs, ses expositions permanentes et itinérantes et son dynamique site Web nature.ca.

Renseignements pour les médias :

Dan Smythe

Chef, Relations avec les médias

Musée canadien de la nature

613-698-9253 (cell.); dsmythe@nature.ca

Kasia Majewski

Directrice intérimaire, Marketing et Affaires publiques

Musée canadien de la nature

613-613-0427 (cell.); kmajewski@nature.ca