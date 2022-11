English Finnish

Incap Oyj Lehdistötiedote 15.11.2022 klo 11.00

Incap Oyj: Incap Iso-Britannia investoi uusiin tuotantolaitteisiin

Incap Iso-Britannia uudistaa Newcastle-under-Lymessa sijaitsevan tehtaansa laitteita ja ottaa käyttöön automaattisen optisen tarkastuskoneen eli AOI-koneen, jossa on suurempi piirilevykuormakoko, kulmakamerat, Z-akseli ja täysi 3D-valmius.

Incap Ison-Britannian toimitusjohtaja Jamie Maughan kertoo, että investointi uusiin laitteisiin tukee yrityksen kasvua ja parantaa asiakkaille tarjottavan palvelun laatua.

”Elektroniset laitteet tulevat päivä päivältä pienemmiksi ja älykkäämmiksi, samoin niiden sisällä oleva elektroniikka. Tämä tarkoittaa, että tuotteidemme tarkkuus on varmistettava korkeimmalla tasolla voidaksemme eliminoida mahdolliset laatuviat. Meidän on seurattava kehitystä ja elektronisten laitteiden käytön lisääntymistä ja tarjottava parasta laatua riippumatta siitä, kuinka herkkiä tai yksityiskohtaisia tuotteet ovat. Siksi päätimme uudistaa laitteistoamme ottamalla käyttöön uuden AOI-koneen”, Maughan kertoo. Hän lisää, että uusi laitteisto otetaan käyttöön tammikuussa 2023.

Incap Ison-Britannian hankkima MV-3U OMNI Desktop 3D -mallinen AOI-kone varmistaa koko 3D AOI -tuotelinjan 100-prosenttisen yhteensopivuuden. Maughan kertoo, että se sopii Incapille, sillä yritys vaatii suurempaa piirilevyjen maksimikuormaa. Järjestelmä hyödyntää erityistä 3D-tarkastusteknologiaa, joka yhdistää 15 megapikselin kamerateknologian ja vallankumouksellisen digitaalisen kolmitaajuuksisen 3D-järjestelmän kustannustehokkaaksi alustaksi. 15 megapikselin konenäköjärjestelmä on patentoitu kamerajärjestelmä, joka on tarkoitettu käyttöön kattavan 3D-tarkastusjärjestelmätuotevalikoiman kanssa. Erityisen 3D-tarkastuksen ansiosta tarkkoja korkeusmittaustietoja käytetään havaitsemaan korotetut komponentit ja korotetut lyijyviat sekä juotteen määrä sulatuksen jälkeen. Täydessä konfiguraatiossa koneessa on neljä 10 megapikselin sivukuvakameraa 15 megapikselin ylhäältä alas -kameran ja monitoimisen AOI/SPI-tarkastusvalmiuden lisäksi.

Incap Iso-Britannia on osa Incap Oyj -konsernia, joka on kansainvälinen elektroniikan sopimusvalmistaja. Incap Ison-Britannian valmistamaa elektroniikkaa löytyy sähköajoneuvoista, lääkinnällisistä laitteista ja muilta kasvavilta aloilta.

Kuvia Incap Isosta-Britanniasta: https://incapcorp.com/media/#1627833351516-b5c88a14-7ad2

INCAP OYJ

Lisätietoja (englanniksi):

Otto Pukk, Incap-konsernin toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

Jamie Maughan, Incap UK:n toimitusjohtaja, puh. +44 (0) 1782 753201

INCAP LYHYESTI

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Hong Kongissa, ja sen palveluksessa on noin 2 500 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.