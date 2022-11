English Swedish French German Italian Spanish Dutch

Didascalia: Disponibili con display in diverse dimensioni e dotati di processore Intel® Core™ i3 o i7, i terminali veicolari JLT della serie VERSO sono omologati Navis Ready, per poter eseguire facilmente tutte le applicazioni portuali più esigenti.

La Serie JLT VERSO™ ottiene la convalida per l’ultima versione di Navis N4, noto sistema operativo per terminali in ambiente portuale e logistico

La famosa serie di terminali rugged VERSO ad alte prestazioni ha ottenuto la convalida per il sistema operativo più utilizzato in porti e terminal.

Växjö, Svezia, 15 novembre 2022 * * * JLT Mobile Computers, leader nella produzione e nella fornitura di device altamente affidabili per gli ambienti di lavoro più esigenti, ha annunciato che la serie di terminali veicolari VERSO ha superato con successo la “Navis Ready Validation” per la versione più recente del sistema operativo Navis N4. Questa importante convalida conferma che la serie JLT VERSO, specificamente sviluppata per gli impieghi anche nelle condizioni operative più gravose, è la piattaforma mobile IT ideale per le complesse attività portuali a livello globale.

Navis costituisce il marchio di spicco della società Kaleris, per le soluzioni informatiche più avanzate destinate a porti, terminal, vettori e trasportatori navali. Leader nella fornitura delle migliori soluzioni tecnologiche in Cloud per la gestione e la visibilità della Supply Chain, Kaleris offre una piattaforma globale che rende fruibili tutti i dati operativi, connette i flussi di lavoro e aumenta notevolmente la visibilità, migliorando così l’intero ciclo di vita delle spedizioni. La tecnologia a marchio Kaleris svolge un ruolo chiave nel settore logistico, collegando i nodi più trafficati della Supply Chain a livello mondiale alla sua piattaforma.

L’annuncio di questa convalida riflette la partnership di lunga data fra JLT e Navis Ready Program, già iniziata nel 2015 e successivamente consolidata nel 2019, quando JLT divenne il primo fornitore di hardware a garantire che i propri device rugged per il settore portuale fossero validati per l’utilizzo con le successive release del sistema operativo Navis N4 per un periodo di cinque anni. In questo modo i clienti possono contare su un alto livello di sicurezza e una massima affidabilità quando acquistano i terminali JLT per il loro sistema Navis.

Secondo il rapporto Navis: “Questa convalida garantisce che i clienti possano acquistare e interagire con i propri fornitori con la massima sicurezza, sapendo che la maggior parte del lavoro di integrazione è già stata completata. Le informazioni fornite all’interno del report Navis Ready Validation aiutano i clienti a valutare il livello di integrazione raggiunto, e indicano cos’altro è possibile fare insieme a un fornitore".

Come fornitore esperto di soluzioni IT rugged per ambienti logistici e portuali, JLT ha inoltre impegnato risorse significative per coloro che richiedono aiuto e supporto nel settore portuale, realizzando ad esempio la Port Guide: Five ways to make IT your port’s hero, not its headache, disponibile gratuitamente sia in inglese che in spagnolo.

Informazioni su Navis Ready Partner Program

Navis Ready Partner Program è un programma di test e convalida aperto ai fornitori di dispositivi palmari e altre tecnologie hardware, destinate a terminal portuali per la movimentazione di container. Il programma garantisce che le reazioni a livello hardware e di sistema siano state testate e correttamente integrate con tutte le versioni del sistema operativo Navis N4 in ambiente di integrazione.

Informazioni su Kaleris

Kaleris è uno dei principali fornitori di soluzioni tecnologiche in Cloud per la gestione e la visibilità della Supply Chain. Molti dei brand più noti, e importanti a livello mondiale, si affidano a Kaleris per la fornitura di tecnologie “Mission-Critical” per la gestione di cantieri e trasporti, attività di manutenzione e di riparazione, sistemi operativi per terminali (TOS), e soluzioni per navi e transatlantici. Consolidando risorse software per la gestione della Supply Chain sui principali nodi e trasporti intermodali, puntiamo a colmare tutte quelle lacune nella gestione dei dati che possono causare attriti e inefficienze nella Supply Chain a livello globale.

Su JLT Mobile Computers

“Più affidabili sono le prestazioni, minore è lo stress”. JLT Mobile Computers è un fornitore all’avanguardia di dispositivi informatici mobili rugged per ambienti lavorativi esigenti. Più di venticinque anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione ci hanno permesso di alzare lo standard dell’informatica rugged, combinando l’incredibile qualità dei prodotti con servizi, supporto e soluzioni dei migliori esperti per assicurare delle operazioni imprenditoriali prive di problemi per i clienti durante la conservazione, il trasporto, la manifattura, l’estrazione, nei porti e nell’agricoltura. JLT opera a livello globale con uffici in Svezia, Francia e negli Stati Uniti, ed è supportata da una rete estesa di partner di vendita nei mercati internazionali. La compagnia è stata fondata nel 1994 e le sue quote sono state aggiunte al mercato azionario Nasdaq First North Growth Market nel 2002 con il simbolo JLT. Eminova Fondkommission AB funge da Consulente Certificato. Scopri altro su www.jltmobile.com.

