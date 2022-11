English Swedish French German Italian Spanish Dutch

Afbeelding verkrijgbaar bij monika@prismapr.com

Onderschrift: De Navis Ready JLT VERSO-computers zijn verkrijgbaar in verschillende schermformaten en voorzien van Intel® Core™ i3 of i7 processors. Ze zijn gevalideerd om de meest veeleisende havenapplicaties met gemak uit te voeren.

JLT VERSO™ series Navis Ready gevalideerd voor de laatste versie van het Navis N4 terminal-besturingssysteem

Een robuuste, krachtige, op voertuigen gemonteerde computerserie, gehervalideerd voor gebruik met het beste haven- en terminal-besturingssysteem

Växjö, Zweden, 15 november 2022 * * * JLT Mobile Computers, een toonaangevende ontwikkelaar van betrouwbare computeroplossingen voor veeleisende omgevingen, is verheugd te kunnen aankondigen dat de VERSO-series van de krachtige op voertuigen gemonteerde terminals (VMT's) de Navis Ready-validatie voor de laatste versie van het Navis N4 terminal-besturingssysteem (TOS), heeft doorstaan. De validering bevestigt het feit dat de JLT VERSO series– speciaal ontwikkeld voor gebruik in de zwaarste omstandigheden – het ideale mobiele IT-platform is voor veeleisende havenactiviteiten wereldwijd.

Navis is een vooraanstaand merk van Kaleris voor premium haven-, terminal-, laad- en scheepsoplossingen. Kaleris, een toonaangevende leverancier van cloudgebaseerde oplossingen inzake supply chain uitvoering en zichtbaarheidstechnologieën, biedt een wereldwijd platform dat bedrijfsgegevens ontsluit, workflows verbindt en de zichtbaarheid vergroot om de volledige verzendcyclus te verbeteren. De merktechnologie van Navis speelt een sleutelrol door de drukste knooppunten in de wereldwijde toeleveringsketen te koppelen aan het Kaleris-platform.

Deze bekendmaking van de revalidering is een voortzetting van de langdurige samenwerking van JLT met het Navis Ready-programma dat begon in 2015 en in 2019 werd verlengd toen JLT de eerste hardware leverancier werd die ervoor zorgde dat zijn robuuste computers voor het havensegment voor de volgende vijf jaar zouden worden gevalideerd voor gebruik met belangrijke toekomstige releases van het Navis N4 TOS. Dit biedt klanten extra beveiliging en vertrouwen wanneer ze JLT-terminals aankopen voor hun Navis-systeem.

Volgens het Navis-rapport: “Deze [validatie] garandeert dat klanten met vertrouwen kunnen aankopen en contact kunnen opnemen met leveranciers, wetende dat het grootste deel van het integratiewerk is voltooid. De informatie in het Navis Ready validatie-rapport helpt klanten bij het beoordelen van het bereikte integratieniveau en wat mogelijk is met een leverancier.”

Als ervaren leverancier van robuuste IT-oplossingen voor de havenomgeving, heeft JLT ook belangrijke middelen beschikbaar gesteld voor zij die hulp en ondersteuning nodig hebben in de havensector, zoals de populaire Havengids: Five ways to make IT you port's hero, not its headache, die gratis in het Engels of Spaans kan worden gedownload.

Bezoek www.jltmobile.com voor meer informatie over JLT Mobile Computers, haar producten en oplossingen.

Over het Navis Ready Partner-programma

Het Navis Ready Partner-programma is een validatietestprogramma dat beschikbaar is voor aanbieders van draagbare apparaten en andere hardware technologieën binnen de werkomgeving van maritieme containerterminals. Het programma zorgt ervoor dat de hardware en systeemrespons van een leverancier zijn getest en dat ze zijn geïntegreerd met specifieke versies van het Navis N4 terminal-besturingssysteem (TOS) in een integratieomgeving.

Over Kaleris

Kaleris is een toonaangevende leverancier van cloudgebaseerde oplossingen inzake supply chain uitvoering en zichtbaarheidstechnologieën. Veel van 's werelds grootste merken vertrouwen op Kaleris voor het leveren van bedrijfskritieke technologie voor werfbeheer, transportbeheer, onderhouds- en herstellingswerkzaamheden, besturingssystemen van terminals, en oplossingen voor zee- en vrachtschepen. Door software assets voor de uitvoering van de de supply chain te consolideren over belangrijke knooppunten en verschillende vervoerswijzen, pakken we de gegevenshiaten aan die voor onenigheid en inefficiëntie in de wereldwijde toeleveringsketen zorgen.

Over JLT Mobile Computers

Betrouwbare prestaties, zonder hinder. JLT Mobile Computers is een toonaangevende leverancier van robuuste mobiele computers en oplossingen voor veeleisende omgevingen. Met meer dan vijfentwintig jaar ervaring in ontwikkeling en productie slaagden wij erin de nieuwe standaard te stellen voor robuuste computers. Daarbij wordt een uitmuntende kwaliteit gekoppeld aan deskundige dienstverlening, ondersteuning en oplossingen; deze garanderen een probleemloze bedrijfsvoering voor klanten op het terrein van opslag, transport, fabricage, mijnbouw, havens en landbouw. JLT opereert wereldwijd vanuit kantoren in Zweden, Frankrijk en de Verenigde Staten, ondersteund door een uitgebreid netwerk van lokale partners. Het bedrijf werd opgericht in 1994; aandelen staan sinds 2002 genoteerd aan de Nasdaq First North Growth Market onder het symbool JLT. Eminova Fondkommission AB treedt op als gecertificeerd adviseur. Meer informatie vindt u op www.jltmobile.com.





