Rio Tinto en partenariat avec Midland débute un premier programme de forage sur de nouvelles cibles du projet de Ni-Cu Tête Nord

English French

MONTRÉAL, 15 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer le début d’une première campagne de forage par Rio Tinto Exploration Canada Inc. (« RTEC ») sur la propriété de nickel-cuivre (« Ni-Cu ») Tête Nord. Cette propriété, qui est présentement détenue à 100% par Midland, est sous entente d’option depuis décembre 2021 avec RTEC et est située près de la ville de La Tuque, au Québec.



Faits saillants :

Début d’un programme de forage de 3 750 mètres sur 10 nouvelles cibles VTEM incluant les extensions de plusieurs indices connus.

Cinq(5) secteurs d’intérêt : Bonhomme, Savane, Rochette, Cabouron et Tête Sud.

Indice Rochette Ni-Cu a rapporté jusqu’à 0,84% Ni et 0,16% Cu (éch, choisi).

Géochimie de roche entière de la majorité des échantillons de Lac Matte et certains de Savane, Rochette et Flamengo (un indice trouvé 4km au sud de Bonhomme) tombe dans le champ des cumulats- opx ultramafiques favorable pour les conduits dynamiques.

Échantillons de la plupart des indices montrent des évidences d’enrichissement en métaux de base.

Rochette montre un enrichissement en métaux de base et en Pt.

Suite au levé électromagnétique héliporté de type VTEM qui avait été complété en 2022 et totalisé 6 635 kilomètres linéaires, une campagne de forage totalisant 3 750 mètres débutera en décembre afin de tester une quinzaine de cibles consistant principalement en de nouveaux conducteurs VTEM. Ces conducteurs sont positionnés stratégiquement dans l’extension, ou à proximité d’indices de Ni-Cu historiques tels que Savane et Rochette, mais aussi dans de nouveaux secteurs découverts cet été incluant le secteur de Bonhomme situé au nord de l’ancienne mine de Ni-Cu du Lac Édouard ainsi que les secteurs de Cabouron et de Tête Sud.

Des équipes de géologues de RTEC ont été très actifs sur le terrain à l’été de 2022 afin de faire la prospection et de cartographier les secteurs prometteurs contenant de nouveaux conducteurs VTEM. L’indice Rochette a rapporté une valeur de 0,84% Ni et 0,16% Cu (Teneur rapportée à 100% sulfures de 4,26% Ni) en échantillon choisi. L’indice du Lac Matte a retourné une valeur de 0,36% Ni et 0,18% Cu (Teneur rapportée à 100% sulfures de 6,96% Ni) en échantillon choisi.

La prospection du nouveau secteur de Bonhomme au nord de l’ancienne mine du Lac Édouard a rapporté plusieurs valeurs anomales en Ni-Cu. Ce secteur est caractérisé par la présence de plusieurs conducteurs VTEM non testés dans ce secteur et ils seront testés lors de ce programme de forage.

Les résultats de la lithogéochimie (roche entière) indiquent que la majorité des échantillons provenant de Lac Matte ainsi que certains échantillons de Savane, Rochette et Flamengo (un nouvel indice découvert à 4km au sud de Bonhomme) tombent dans le champ des roches ultramafiques à cumulats d’orthopyroxènes, ce qui est favorable pour la présence de conduits dynamiques. Les échantillons de la plupart des indices montrent également un enrichissement en métaux de base. L’indice Rochette montre un enrichissement en métaux de base ainsi qu’un enrichissement en platine (Pt).

Un budget de 2,6M$ (US) a été approuvé pour ce programme de forage qui est planifié pour commencer en début de décembre 2022 et qui va se poursuivre jusqu’au premier trimestre de 2023. Le paiement de 100 000 $ (CAN) dû au premier anniversaire a été effectué. RTEC agit en tant qu’opérateur du projet.

À propos de la propriété de Ni-Cu Tête Nord

La propriété Tête Nord est constituée de 995 claims couvrant une superficie d’environ 545 kilomètres carrés dans les roches mafiques et ultramafiques du Complexe de La Bostonnais, au nord de La Tuque. Le plus grand bloc de claims est situé au sud de l’ancienne mine Lac Edouard, qui a historiquement produit 50 000 tonnes à des teneurs de 1,50 % Ni et 0,50 % Cu (source : SIGEOM feuillet SNRC 31P09).

Cette propriété englobe quelques indices minéralisés, dont l’indice Savane situé à environ 25 kilomètres au sud de l’ancienne mine Lac Edouard. Il s’agit d’un indice de Ni-Cu découvert par prospection en 1995 lorsque des échantillons choisis prélevés dans une pyroxénite ont livré des valeurs historiques de 1,80 % Ni et 0,20 % Cu. Un autre échantillon choisi provenant d’un bloc sub-en-place a aussi livré des valeurs de 1,98 % Ni et 0,46 % Cu à environ 250 mètres au nord de l’indice Savane (source : SIGEOM feuillet SNRC 31P07; GM55352). Les teneurs en nickel calculées ( valeurs normalisées à 100 % sulfures ) d’échantillons prélevés historiquement à l’indice Savane atteignent jusqu’à 3,5 % Ni (voir le communiqué de presse de Midland daté du 23 février 2021). Les affleurements exposés en surface dans le secteur de l’indice Savane présentent des textures de brèches magmatiques non déformées, indiquant un système dynamique favorable à la mise en place de minéralisation en Ni-Cu. Aucun programme de forage historique n’est répertorié dans ce secteur hautement favorable.

Mises en garde

Notez que les teneurs des échantillons choisis peuvent ne pas être représentatives des zones minéralisées.

La minéralisation retrouvée à l’ancienne mine Lac Édouard n’est pas nécessairement indicative de la minéralisation qui pourrait se retrouver sur la propriété Lewis de la Société.

Entente d’option avec RTEC

En vertu de cette entente, RTEC peut acquérir une participation initiale de 50 % (la première option) dans la propriété Tête Nord sur une période de quatre ans, en honorant les conditions suivantes :

Dépenses d’exploration totalisant 4 000 000 $, incluant un minimum de 500 000 $ la première année;

Paiements en espèces totalisant 500 000 $, incluant 100 000 $ dans les 60 jours suivant la signature de l’entente.

Après avoir acquis une participation initiale de 50 %, RTEC aura la possibilité d’augmenter sa participation à 70 % (la deuxième option) sur une période de quatre ans, en honorant les conditions suivantes :

Dépenses d’exploration totalisant jusqu’à 10 000 000 $ et paiements en espèces totalisant 500 000 $, afin d’augmenter sa participation de la façon suivante :

Participation additionnelle de 1 % (pour un total de 51 %) en finançant un montant additionnel de 250 000 $ en dépenses d’exploration;

Participation additionnelle de 1 % pour chaque tranche additionnelle de 500 000 $ en dépenses d’exploration (jusqu’à un total de 69 %); et

Participation additionnelle de 1 % (pour un total de 70 %) en finançant un montant additionnel de 750 000 $ en dépenses d’exploration.



Contrôle de la qualité

Les échantillons de roche ont été envoyés chez ALS à Thunder Bay pour la préparation et chez ALS à Vancouver pour les analyses. Les échantillons ont été préparés avec l’ensemble RIORCK où l’ensemble de l’échantillon est broyé à 70% moins de 2mm avec un broyeur Boyd combinant broyage-séparation. Puis 1kg de matériel est pulvérisé au moins 85% passant 75 microns. Cette méthode inclut le nettoyage du broyeur et du pulvérisateur entre chaque échantillon. Les échantillons sont analysés pour la suite complète d’éléments utilisant la fusion lithium-borate (ME-ICP06 et ME-MS81) avec une digestion 4 acides (ME-4ACD81), le S et C fournaise à induction (ME-IR08) et Au-Pt-Pd par détection en traces par pyroanalyse 30 g (PGM-MS23L). Cette série de 54 échantillons incluait 7 standards CRMs et 1 blanc pour un taux d’insertion de 15% de contrôle de la qualité. Le matériel de référence sont des standards interne TAM-29B et CL-MG, en plus d’un standard commercial OREAS600 de Ore Research Ltd. ALS inclut un contrôle de qualité avec des blancs et des standards CRM, et 10 échantillons RTX ont été analysés deux fois comme doubles.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que RTEC, BHP Canada Inc., Probe Metals Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., Brunswick Exploration Inc., le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site web : https://www.midlan d exploration.com/

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats escomptés. Ces risques et ces incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Midland, notamment dans le rapport annuel ou dans les documents déposés par Midland de temps à autre auprès des autorités de règlementation en valeurs mobilières.

Pour voir les photos associées à ce communiqué, veuillez consulter les liens suivants :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e063328a-70e8-4f14-83e7-5c9beca68094/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/43274189-ef28-48f1-ad42-6df8774fabb7/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/948e211c-895e-4075-bd4b-67e44b696e4e/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f5766842-1dbd-4e30-b737-3cc2239d078e/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9b75d1ee-cc82-49db-a137-cb5697b027e1/fr