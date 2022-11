Hepsor ASi sidusettevõte viis lõpule Priisle 1a äripinna müügitehingu

English Estonian

Hepsor AS sidusettevõte Hepsor N170 OÜ ja Priisle 1 OÜ sõlmisid 15. novembril 2022 asjaõigusliku ostu-müügilepingu ca 1 500 m2 äripinnale aadressil Priisle 1a, mille võlaõiguslik leping sõlmiti 15. detsembril 2021. Tallinnas Priisle 1 asuvale äripinnale on sõlmitud üürileping Selver AS-ga. Tehingu maksumus on ligikaudu 2,7 miljonit eurot.

Hepsor AS omab 25%-st osalust sidusettevõttest Hepsor N170 OÜ, mis arendas Priisle Kodu arendusprojekti kokku 76 korteri ja äripinnaga. Tänaseks on kõik korterid ning äripind müüdud. Äripinna müügitehingust saadud kasum kajastub kontserni 2022. aasta neljanda kvartali tulemustes.

