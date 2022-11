ERRATUM - LVMH : Programme de rachat d’actions propres

English French

Paris, le 15 novembre 2022

Le mandat confié le 17 mai dernier par LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE (LVMH) à un prestataire de services d’investissement (PSI) et dont la mise en place a fait l’objet d’un communiqué le même jour a pris fin le 15 novembre 2022 conformément à ses termes. Ce mandat, qui s’inscrivait dans le cadre du programme de rachat d’actions de LVMH, portait sur l’acquisition d’actions LVMH pour un montant de 1 milliard d’euros.

1 625 050 actions LVMH ont été acquises dans le cadre de ce mandat.

Comme annoncé précédemment, les actions ainsi achetées seront annulées.

LVMH

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins & Spiritueux au travers notamment des Maisons Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug, Ruinart, Mercier, Château d’Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de Mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Cape Mentelle, Newton, Bodega Numanthia, Ao Yun, Château d’Esclans, Château Galoupet et Joseph Phelps. Le secteur Mode et Maroquinerie inclut les marques Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, RIMOWA, Patou. LVMH est présent dans le secteur des Parfums et Cosmétiques avec les marques Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna, Maison Francis Kurkdjian et Officine Universelle Buly. Le groupe d’activités Montres & Joaillerie est constitué des marques Bulgari, TAG Heuer, Tiffany & Co., Chaumet, Zenith, Fred et Hublot. LVMH est également actif dans la distribution sélective ainsi que d’autres activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos, Cova, Le Jardin d’Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond et les hôtels Cheval Blanc.

