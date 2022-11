STÆRKT 3. KVARTAL HÆVER DFDS’ RESULTATFORVENTNING TIL 2022

English Danish

SELSKABSMEDDELELSE nr. 30 - 16. november 2022

EBITDA-forventning hævet til DKK 4,8-5,0 mia. fra DKK 4,4-4,8 mia.

Forventning til omsætningsvækst øget til omkring 45% fra omkring 40%

DFDS' resultatforventning til 2022 hæves af en stærkere end forventet højsæson for passagerer i 3. kvartal og en fortsat stabil fragtindtjening for både færge og logistik.

Forventningen til 2022 for EBITDA før særlige poster hæves til DKK 4,8-5,0 mia. fra tidligere DKK 4,4-4,8 mia. Forventningen til omsætningsvækst øges til omkring 45% fra tidligere omkring 40%.

DFDS' kvartalsrapport for 3. kvartal 2022 offentliggøres 17. november 2022 omkring kl. 7.30.





