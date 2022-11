PARROT: ACTIVITÉ DU 3ème TRIMESTRE 2022

French English

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 17 novembre 2022, 7h00 CET

ACTIVITÉ DU 3ème TRIMESTRE 2022

Au 3ème trimestre 2022 le Groupe Parrot, leader européen des drones civils professionnels, a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 21,4 M€ en croissance annuelle de 229 % sur la base de son périmètre de référence1, présenté à l’occasion des résultats annuels 2021. Sur ce 3ème trimestre 2022, la forte croissance de l’activité couplée à la structure de coûts de la période, a permis de ramener les pertes opérationnelles consolidées du trimestre à un montant inférieur à 1 M€.

Chiffre d’affaires en M€ et en % du CA T3 2022 T3 2021 Var. Ex. 2021 A Parrot Drones 13,9 63% 5,8 40% +137% 20,9 38% B dont produits grand public(2) 0,5 2% 5,0 35% - 6,2 11% C Pix4D 8,1 37% 5,8 40% +38% 26,2 48% D Parrot SA 0,3 1% 0,1 1% - 0,3 1% E Éliminations intragroupe -0,3 -1% -0,3 -2% - -0,8 -2% F SenseFly (activité cédée en octobre 2021) - - 2,9 18% - 7,7 14% TOTAL GROUPE PARROT CONSOLIDÉ 21,9 100% 14,5 100% +52% 54,3 100% TOTAL NOUVEAU PÉRIMÈTRE(1) (=A-B+C+D+E) 21,4 98% 6,5 73% +229% 40,4 74%

Les données communiquées par le Groupe au 3ème trimestre ne font pas l’objet d’un audit, elles ont été présentées au Conseil d’administration du 16 novembre 2022.

(1) « Total nouveau périmètre » est un indicateur de performance reflétant les effets de la stratégie mise en œuvre depuis fin 2018. Il correspond au chiffre d’affaires (‘CA’) consolidé du groupe Parrot, duquel sont déduits le chiffre d’affaires des produits grand public (cf. 2), et celui des filiales cédées (Micasense cédée en janvier 2021, pas de CA en 2021, et Sensefly SA et Sensefly Inc cédées en octobre 2021). Il est à noter que les éliminations intragroupes ne sont pas réallouées et incluent donc une part peu significative des ventes des filiales cédées.

(2) Produits grand public : drones grand public toutes gammes, produits historiques automobiles (car kit, plug & play) et objets connectés, dont les ventes ont été finalisées en 2021.

Le Groupe enregistre depuis plusieurs trimestres consécutifs les bénéfices de sa stratégie mise en œuvre depuis fin 2018, centrée sur les usages professionnels des équipements et solutions, et accélère sa croissance, portée par un contexte géo-politique favorable au déploiement des technologies drones. Sur 9 mois le chiffre d’affaires consolidé atteint 52,4 M€, soit une croissance de 35 %, et de 115 % sur la base du périmètre de référence1.

Sur ce 3ème trimestre, les activités du Groupe sont marquées par :

La croissance de 137 % du chiffre d’affaires des micro-drones (+131 % à taux de change constant), à 13,9 M€, témoigne de la forte croissance des ventes de micro-drones professionnels ANAFI USA, et du démarrage des ventes de l’ANAFI Ai en 2022. L’ANAFI USA bénéficie de nouvelles commandes de pays de l’OTAN (notamment Grande-Bretagne, Espagne, États-Unis) et de la poursuite des livraisons à la DGA. À date, 450 systèmes ont déjà été livrés aux armées françaises, soit un peu plus de la moitié du total envisagé dans le cadre de l’appel d’offres européen de février 2020, dont l’échéance est en 2024. De manière générale, Parrot observe une hausse de la demande pour ses micro-drones, permise par l’intégration progressive des technologies drones sur les principaux marchés ciblés (inspection, surveillance, cartographie), renforcée par le haut niveau de sécurité offert par ses équipements.

La croissance de 38 % du chiffre d’affaires des logiciels d’analyses de données (+23 % à taux de change constant) qui atteint 8,1 M€ sur ce 3ème trimestre 2022. L’activité est portée par l’accélération des ventes des nouvelles solutions métiers lancées début 2020, l’internationalisation de la stratégie commerciale et la hausse continue du nombre d’utilisateurs. Pix4D Mapper, la solution historique continue sa croissance et de nouveaux équipements, permettant de renforcer encore la précision des données exploitées, répondent à des cas d’usages de plus en plus variés.

Perspectives 2022

Parrot, recentré et fort d’une offre professionnelle à la pointe de l’innovation, continue d’exécuter avec confiance sa stratégie dédiée aux micro-drones et solutions professionnelles, et reste vigilant quant à l’environnement international.

Le Groupe poursuit l’allocation de ressources à une feuille de route R&D ambitieuse. En s’appuyant sur ses avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle et l’intégration croissante entre les équipements et les logiciels, Parrot entend continuer de faciliter l’adoption des technologies drones et proposer de nouveaux cas d’usage, adaptés aux besoins des professionnels, des entreprises et des institutions dans les domaines de (i) la Cartographie 3D, la Géomatique et l’Inspection, (ii) la Défense et la Sécurité, et (iii) l’agriculture de précision.

De plus, afin de sécuriser ses capacités de production à moyen et long termes, et répondre à l’intérêt croissant pour ses micro-drones, Parrot a mis en œuvre un renforcement de la coordination entre la R&D, les achats, et le suivi de la production. La hausse des ressources allouées à ces opérations s’accompagne d’une gestion agile des approvisionnements. Ces démarches structurantes pourraient limiter les performances de l’entreprise.

Au-delà des perturbations conjoncturelles et géopolitiques difficilement prévisibles, le Groupe entend poursuivre une trajectoire de progression de son chiffre d’affaires « nouveau périmètre » et saisir les opportunités offertes par l’adoption croissante des technologies drones au sein des entreprises et des organisations publiques. Le Groupe porte toujours la plus grande attention à l’allocation de sa trésorerie, et sera prêt à réagir et à s’adapter si les conditions évoluaient.

Évolution du chiffre d’affaires sur 9 mois

Chiffre d’affaires en M€ et en % du CA 9 mois 2022 9 mois 2021 Var. Ex. 2021 A Parrot Drones 29,2 56% 14,1 36% 108% 20,9 38% B dont produits grand public(2) 1,0 2% 7,1 18% -87% 6,2 11% C Pix4D 23,2 44% 17,5 45% 32% 26,2 48% D Parrot SA 0,5 1% 0,3 1% 102% 0,3 1% E Éliminations intragroupe (0,5) -1% -0,8 -2% -32% -0,8 -2% F SenseFly (activité cédée en octobre 2021) - 0% 7,7 20% -100% 7,7 14% TOTAL GROUPE PARROT CONSOLIDÉ 52,4 100% 38,8 100% 35% 54,3 100% TOTAL NOUVEAU PÉRIMÈTRE(1) (=A-B+C+D+E) 51,5 98% 24,0 62% 115% 40,4 74%

Prochains rendez-vous financiers

Résultats annuels 2022 : jeudi 16 mars 2023









