Brøndby IF - Kvartalsmeddelelse for 3. kvartal 2022

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 17. november 2022

SELSKABSMEDDELELSE NR. 14/2022

Kvartalsmeddelelse for 3. kvartal 2022

Væsentlige begivenheder

Selskabets omsætning udviklede sig som forventet i 3. kvartal 2022. Selskabets merchandisesalg fortsatte den positive udvikling trods fortsatte udfordringer i den globale forsyningskæde ligesom selskabet har oplevet en stigning i antallet af tilskuere til hjemmebanekampene i 3F Superligaen, hvilket positivt har påvirket kampdags relateret omsætning. Det lykkedes ikke Brøndby IF at kvalificere sig til et europæisk gruppespil i denne sæson efter et samlet nederlag til FC Basel i Conference League kvalifikationsspillet. I forlængelse heraf og efter et strategisk ønske om at fastholde og styrke den sportslige sektor nedjusterede selskabet forventningerne for 2022 i selskabsmeddelelse nr. 8/2022 fra et resultat før skat i niveauet -15 mio kr. til 15 mio kr., som offentliggjort i selskabsmeddelelse nr.1/2022, til et forventet resultat før skat i niveauet -30 mio kr. til - 10 mio. kr.

Sportslig status

Brøndby købte i 3. kvartal den danske landsholdsspiller Daniel Wass fra Atletico Madrid, samt Nicolai Vallys fra Silkeborg IF og Ohi Omoijuanfo fra Røde Stjerne.

Risici

Makroøkonomiske risici

Den høje inflation og de forværrede forventninger til BNP samt de fortsatte geopolitiske spændinger i det globale samfund kan medføre at Brøndby IF på kort og mellemlang sigt kan opleve faldende indtjening inden for selskabets kerneområder.

Kreditrisici

Indtil offentliggørelse af denne meddelelse er der ikke konstateret væsentlige tab på tilgodehavender i 2022. Stigning i antallet af konkurser i dansk erhvervsliv kan medføre at Brøndby IF på kort sigt kan opleve øgede tab på tilgodehavender.

Likviditetsrisici

På baggrund af selskabets forventninger til den fremtidige drift og selskabets aktuelle likviditetsberedskab er der ikke identificeret væsentlige likviditetsrisici.

Væsentlige begivenheder efter 3. kvartals afslutning

I selskabsmeddelelse nr. 11/2022 kunne Brøndby IF meddele, at Global Football Holdings L.P. (GFH eller Global Football Holdings) har fremlagt et frivilligt, offentligt købstilbud om at købe 50,1% af aktierne i Brøndby IF og efterfølgende tilføre selskabet op til DKK 223 mio. (EUR 30 mio.) i form af et konvertibelt lån, hvor Jan Bech Andersen også deltager. Jan Bech Andersen fortsætter som bestyrelsesformand i selskabet.

Selskabet har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 22. november, hvilket fremgår af selskabsmeddelelse nr. 12/2022.

Brøndby IF offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 13/2022 at man i fælles forståelse med cheftræner Niels Frederiksen har ophævet samarbejdet.

Forventninger til året

Brøndby IF forventer, at årets resultat før skat vil udgøre et resultat i niveauet -30 mio. kr. til -10 mio. kr. som offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 8/2022. Brøndby IF's resultatforventning for 2022 er fortsat behæftet med usikkerhed

Brøndby IF

Bestyrelsen

