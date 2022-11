Jitterbit rejoint le réseau de partenaires AWS et AWS Marketplace

French German Portuguese Spanish

ALAMEDA, Californie, 17 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit , la société de transformation d'API, a annoncé aujourd'hui avoir rejoint le réseau de partenaires (APN) d'Amazon Web Services (AWS), une communauté mondiale de parnetaires d'AWS qui tire parti de programmes, d'expertise et de ressources pour créer, commercialiser et vendre des offres client. En outre, la plateforme Jitterbit est désormais disponible sur AWS Marketplace , un catalogue numérique avec des milliers de listes de logiciels provenant de fournisseurs de logiciels indépendants qui facilitent la recherche, le test, l'achat et le déploiement de logiciels.



En se référençant sur AWS Marketplace, Jitterbit offre aux clients et aux prospects la possibilité de rationaliser l'achat et la gestion de la plateforme de Jitterbit au sein de leur compte AWS Marketplace. Grâce à l'accès à la plateforme Jitterbit, les clients d'AWS peuvent connecter leurs applications AWS à des fournisseurs supplémentaires de logiciels en tant que service (SaaS) et d'applications sur site pour résoudre les cas d'utilisation d'hyperautomatisation. Cela offre aux entreprises un niveau supérieur de fluidité, étant donné que nombre d'entre elles ont des budgets alloués pour AWS. Jitterbit offrira aux clients un accès rapide et flexible pour mener de nouvelles initiatives sur AWS.

« Jitterbit est ravie de rejoindre le réseau de partenaires AWS et d'être référencée sur AWS Marketplace en raison de la réputation qu'AWS s'est forgée en aidant ses clients à trouver les meilleures solutions possibles », a déclaré Ron Wastal, vice-président principal du développement commercial, des alliances et des canaux chez Jitterbit. « Jitterbit est un choix privilégié pour l'intégration low-code et nous sommes impatients de nous aligner avec AWS afin de mieux connecter et automatiser les nouvelles initiatives clés des clients. »

Jitterbit est un leader du secteur des plateformes d'intégration en tant que service (iPaaS), et sa disponibilité sur AWS Marketplace souligne la forte demande continue pour ses solutions en tant que facilitateur d'hyperautomatisation. Plus tôt cette année, Jitterbit a été nommée leader par G2 dans son rapport G2 Grid de l'automne 2022 en ce qui concerne l'échange de données électroniques (EDI) et la gestion des interfaces de programmation d'applications (API) pour les organisations du marché intermédiaire et les entreprises, terminant devant plusieurs autres fournisseurs d'intégration. Jitterbit a également été nommée leader pour sa plateforme d'intégration iPaaS dans le rapport sur le marché intermédiaire et jugée hautement performante dans le rapport sur les entreprises. Découvrez le placement de Jitterbit dans les rapports G2 de l'automne 2022 ici .

Jitterbit, la société de transformation d'API, permet aux entreprises d'exploiter plus rapidement et plus facilement les données de n'importe quelle source, leur permettant d'innover rapidement et de prendre des décisions plus rapides et plus efficaces. La plateforme d'intégration d'API Jitterbit Harmony et les solutions API360 permettent aux entreprises de connecter rapidement des applications SaaS, sur site et cloud et d'injecter instantanément de l'intelligence dans n'importe quel processus métier. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.jitterbit.com ou nous suivre sur LinkedIn et sur Twitter @Jitterbit .

jitterbit@bocacommunications.com