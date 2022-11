Jitterbit Ingressa na AWS Partner Network e AWS Marketplace

French German Portuguese Spanish

ALAMEDA, Calif., Nov. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Jitterbit , empresa de transformação de APIs, anunciou hoje a adesão à Amazon Web Services (AWS) Partner Network (APN), uma comunidade global de parceiros AWS que utiliza programas, conhecimento e recursos para criar, comercializar e vender ofertas para clientes. Além disso, a plataforma Jitterbit agora está disponível no AWS Marketplace , um catálogo digital com milhares de listagens de software de fornecedores de software independentes que facilitam a localização, teste, compra e implantação de software.



Com sua entrada para o AWS Marketplace, a Jitterbit oferece aos clientes existentes e clientes em potencial a capacidade de agilizar a compra e o gerenciamento da plataforma Jitterbit na sua conta AWS Marketplace. Com acesso à plataforma Jitterbit, os clientes da AWS podem conectar seus aplicativos AWS a softwares adicionais como serviço (SaaS) e provedores de aplicativos no local para resolver casos de uso de hiperautomação. Isso viabiliza que as empresas tenham um novo nível de fluidez, pois muitos deles alocaram orçamentos para a AWS. A Jitterbit passará a oferecer para os clientes acesso rápido e flexível para impulsionar novas iniciativas na AWS.

"A Jitterbit está contente em entrar para a AWS Partner Network e para o AWS Marketplace, pois a AWS é conhecida por ajudar os clientes a encontrar as melhores soluções possíveis", disse Ron Wastal, vice-presidente sênior de desenvolvimento de negócios, alianças e canais da Jitterbit. "A Jitterbit é a melhor opção para integração low-code e estamos preparados para nos alinhar com a AWS para a oferta de uma melhor conexão e automatização das principais iniciativas dos novos clientes."

A Jitterbit é líder da indústria na área de plataforma de integração como serviço (iPaaS), e sua disponibilidade no AWS Marketplace ressalta a constante alta demanda pelas suas soluções como um facilitadora da hiperautomação. No início deste ano, a Jitterbit foi nomeada líder no Relatório de Grade G2 do Outono de 2022 em troca eletrônica de dados (EDI) e gerenciamento de interface de programação de aplicativos (API) para organizações de médio porte e corporativas, ficando à frente de vários outros fornecedores de integração. A Jitterbit também foi nomeada líder em integração iPaaS no relatório de mercado médio e um alto desempenho no relatório de empresas. Leia sobre a colocação da Jitterbit nos relatórios de G2 do Outono de 2022 aqui .

Para mais informação sobre a Jitterbit, visite:

Sobre a Jitterbit, Inc.

A Jitterbit, empresa de transformação de APIs, torna mais rápido e fácil para as empresas explorar dados de qualquer fonte, capacitando-as a inovar rapidamente e tomar decisões mais rápidas e eficazes. A plataforma de integração Jitterbit Harmony API e as soluções API360 viabilizam que as empresas conectem rapidamente aplicativos SaaS, on-premise e na nuvem, e infundam inteligência instantaneamente em qualquer processo dos negócios. Para mais informação, visite www.jitterbit.com ou siga-nos no LinkedIn ou @Jitterbit no Twitter.

Contato com a Mídia:

jitterbit@bocacommunications.com