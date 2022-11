RBC fait un don de 2 millions de dollars a la Fondation du CUSM pour soutenir le bien-être en milieu de travail des jeunes professionnels de la santé au CUSM

English French

MONTRÉAL, 17 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les professionnels de la santé sont plus que jamais sollicités. Après plus de deux ans de pandémie, les travailleurs et travailleuses de la santé sont à bout de souffle. Cette situation, combinée au départ à la retraite des baby-boomers, rend difficile pour les hôpitaux partout au pays de recruter et de retenir du personnel. En conséquence, de jeunes médecins, infirmières, physiothérapeutes et autres professionnels de la santé sont recrutés dès leur sortie de l’université dans des postes hautement spécialisés, et ce, bien souvent sans le soutien dont ils ont besoin pour réussir.



Grâce à Objectif avenir RBC, le don de deux millions de dollars offert par RBC répondra à la nécessité de mieux préparer les jeunes professionnels de la santé à mener de longues, saines et épanouissantes carrières. Le Programme de développement des jeunes professionnels répondra aux besoins de formation et de bien-être des travailleurs de la santé au cours des cinq premières années de leur carrière. Les participants auront accès à de la formation par simulation afin de les aider à renforcer leur confiance et leur capacité de travailler en équipe, tout en mettant l’accent sur une bonne santé mentale.

« Il n’est pas surprenant que le secteur des soins de santé continue de subir les répercussions de la pandémie. Avec la pénurie de main-d’œuvre, nos professionnels de la santé sont soumis à une pression sans précédent », reconnaît Nadine Renaud-Tinker, présidente, RBC au Québec. « Ce don ne pouvait pas mieux tomber, et à RBC, nous sommes convaincus que le Programme de développement des jeunes professionnels servira à répondre à certains des besoins les plus criants du CUSM pour le bien-être des travailleurs de la santé et leur préparation au travail. D’une perspective globale, nous savons que les patients en bénéficieront également grâce à une meilleure prise en charge. »

Le Programme de développement des jeunes professionnels fournira :

Des Bourses RBC pour le perfectionnement des jeunes professionnels afin de permettre aux jeunes professionnels de la santé de recevoir des certifications supplémentaires.

afin de permettre aux jeunes professionnels de la santé de recevoir des certifications supplémentaires. Des Bourses RBC pour le perfectionnement des jeunes professionnels spécifiquement destinées aux PANDC afin de promouvoir la diversité et l’inclusion dans les soins de santé.

afin de promouvoir la diversité et l’inclusion dans les soins de santé. De la formation par simulation et des séances de débriefing afin de développer le travail d’équipe interprofessionnel, le soutien par les pairs et les compétences en communication.

afin de développer le travail d’équipe interprofessionnel, le soutien par les pairs et les compétences en communication. De la formation et des ressources en gestion du stress afin de créer un environnement de travail plus humain et axé sur les employés.

En plus de former plus de 5 000 nouveaux professionnels de la santé chaque année, le CUSM embauche quelque 2 000 nouveaux employés par année dont près de 75 % sont de nouveaux diplômés et plus de 65 % ont moins de 30 ans. Il est donc essentiel de veiller à ce que ces nouveaux employés soient prêts à intégrer l’environnement stressant et très éprouvant d’un hôpital de soins de courte durée pour assurer leur réussite et celle de l’hôpital.

« La formation est la pierre angulaire du succès dans tout secteur d’activité. Dans le domaine de la santé, c’est ce qui peut faire la différence entre des employés heureux et bien dans leur peau et des employés qui risquent l’épuisement professionnel. Le don de RBC renforcera notre système de soins de santé en offrant aux jeunes professionnels de la santé les outils dont ils ont besoin pour mener de longues et saines carrières. Mes collègues coprésidents, Jean Charest et Suzanne Legge Orr, et moi-même sommes reconnaissants de l’engagement de RBC à améliorer les soins de santé dans notre ville. »

– Marc parent, coprésident de la campagne Osez rêver; président et chef de la direction, CAE

La pression exercée sur les professionnels de la santé dans le cadre de leur travail est énorme; une erreur peut avoir de graves conséquences pour un patient. La simulation permet aux jeunes professionnels de se familiariser avec leur environnement de travail, de répéter des scénarios comportant un niveau de stress élevé et, surtout, d’apprendre à travailler en équipe. Au centre de simulation du CUSM (CUSM-SIM-i), des équipes de médecins, infirmières, inhalothérapeutes et autres professionnels de la santé s’exercent ensemble afin de s’assurer qu’ils sont préparés aux urgences de la vie réelle. Les séances de débriefing post-simulation sont un espace sûr où ils peuvent s’exprimer sur la pression et le stress qu’ils ressentent dans le cadre de leur travail.

« Le travail d’équipe est un aspect essentiel de la prestation de soins de santé. La simulation consiste non seulement à maîtriser une procédure médicale, mais également à apprendre à communiquer, à travailler ensemble et à se soutenir mutuellement. Grâce au don de la RBC, le talent des jeunes professionnels du CUSM pourra briller. »

Dre Elene Khalil, directrice de l’enseignement et de la simulation, CUSM

Grâce au soutien de la RBC, le CUSM et la Fondation du CUSM donneront aux jeunes professionnels de la santé les outils nécessaires pour perfectionner leurs compétences, discuter ouvertement de santé mentale et prospérer dans leur carrière. Le Programme de développement des jeunes professionnels profitera non seulement à nos nouveaux professionnels de la santé, mais aussi à la santé de toute notre communauté.

« Travailler dans le domaine de la santé peut être incroyablement gratifiant, mais cela peut aussi être très éprouvant sur le plan physique et mental. Le don de la RBC aidera à créer un environnement de communication ouverte sur ces défis et à faire en sorte que les jeunes membres du personnel de santé du CUSM disposent de tout le soutien dont ils ont besoin pour devenir des professionnels chevronnés. »

Julie Quenneville, présidente-directrice générale de la Fondation du CUSM.

