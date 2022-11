PoE++-Switch von Lantronix hilft bei der Versorgung des Netto-Null-Energie-Hotels Marcel

IRVINE, Kalifornien, Nov. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), ein globaler Anbieter von sicheren, sofort einsetzbaren Lösungen für das industrielle Internet der Dinge (IoT) und den Markt für intelligente IT, hat heute bekanntgegeben, dass sein Smart Managed Gigabit Power over Ethernet++ (PoE++) SM24TBT2DPB-Switch für die Stromversorgung des Netto-Null-Energie-Hotels Marcel verwendet wurde. Das 1970 erbaute Hotel steht unter Denkmalschutz und ist Teil der Tapestry Collection by Hilton, einer Gruppe von historischen Boutique-Hotels.



„Um das Netto-Null-Energie-Hotel Marcel zu schaffen, haben wir alternative Ressourcen wie den Lantronix PoE++-Switch verwendet, um das gesamte Hotel mit Strom zu versorgen, einschließlich der Beleuchtung und sogar unserer Jalousien“, so Bruce Redman Becker, FAIA, LEED AP von Becker + Becker und Eigentümer des Hotel Marcel.

Überblick über die Fallstudie

Mit fortschrittlichen Technologiebeiträgen von Lantronix und seinem Value Added Reseller (VAR) Sinclair Digital Services ist das Hotel Marcel das erste Netto-Null-Energie-Hotel des Landes, das vollständig mit seinem energieeffizienten Gleichstrom-Microgrid betrieben wird. Die erneuerbare Energielösung des Hotels wird zum Teil durch den hochmodernen PoE++-Switch von Lantronix betrieben.

Herausforderung: Unterstützung der Einrichtung eines Netto-Null-Energie-Hotels

Der Hoteleigentümer hatte das ehrgeizige Ziel, ein Modell für ökologische Nachhaltigkeit zu schaffen, indem er ein Null-Energie-Hotel baute, das ausschließlich mit der von ihm erzeugten Energie betrieben werden sollte.

Zu den Herausforderungen zählten:

Identifizierung und Umsetzung der effizientesten Energietechnologien

Nachrüstung in einem 50 Jahre alten historischen Gebäude

Anpassung an einen sehr engen Zeitplan



Lösung: Lantronix Smart Managed Gigabit Ethernet PoE++-Switch

Das Team des Hotels wandte sich an Lantronix, einen führenden Anbieter von High-End-Power-over-Ethernet-Lösungen für intelligente Gebäude, und an Sinclair Digital Services, einen Experten für die Bereitstellung nachhaltiger, sicherer Stromquellen, die Effizienz ermöglichen, Kosten senken und den Bewohnern des Gebäudes ein positives Erlebnis bieten.

Um die erneuerbare Vor-Ort-Energieerzeugungslösung des Hotels mit Strom zu versorgen, wählte das Hotelteam den PoE++-Switch von Lantronix. Als einziger UL-zertifizierter Switch mit echter 24x90-Watt-Leistung und direkter Hochspannungs-Gleichstromversorgung unterstützt der Switch den neuesten PoE-Standard und gewährleistet so die höchstmögliche Integration mit anderen intelligenten Gebäudelösungen. Das Lantronix-Team arbeitete mit seinem Partner zusammen, um die Funktionalität anzupassen und sicherzustellen, dass sie den einzigartigen Energiebedarf des Hotels erfüllt.

Ergebnisse: Das Hotel erzeugt 100 Prozent seines eigenen Stroms

Unterstützt durch den kundenspezifischen PoE++-Switch von Lantronix und eine reibungslose und integrierte Installation von Sinclair Digital Services erzeugt das Hotel 100 Prozent seines eigenen Stroms und seiner Energie, um alle elektrischen Systeme zu betreiben, zu automatisieren und zu steuern, einschließlich Beleuchtung, automatische Fensterläden, Heizung und Warmwasser sowie die Kühlschränke in den Gästezimmern.

Als erstes Netto-Null-Energie-Hotel des Landes ist das Hotel Marcel auch eines der ersten Passivhaus-zertifizierten Hotels und eines von weniger als einem Dutzend LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Platin-zertifizierten Hotels des Landes.

Über das Hotel Marcel

Das 1970 erbaute und in New Haven, Connecticut (USA), gelegene Hotel Marcel mit 165 Zimmern wurde vom Bauhaus-Designer und Architekten Marcel Breuer entworfen, nach dem das Hotel auch benannt ist. Ursprünglich als Hauptsitz der Armstrong Rubber Company gebaut, wurde es später zum Pirelli-Gebäude (Reifen). Seit Ende der 1990er Jahre stand es leer und wurde 2021 in das Hotel Marcel umgewandelt. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude ist jetzt Teil der Tapestry Collection by Hilton, einer Gruppe einzigartiger, historischer Boutique-Hotels.

Über Sinclair Digital Services Inc.

Sinclair Digital Services Inc. ist ein autorisierter Lantronix Value-Added Reseller (VAR) mit Sitz in Fort Worth, Texas (USA). Die Dienstleistungen des Unternehmens umfassen Design, Beratung, Installation und Support von traditionellen und modernen Niederspannungslösungen für eine Vielzahl von Branchen, einschließlich des Gastgewerbes und historischer Gebäude. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Fort Worth, Texas (USA).

Über Lantronix

Lantronix Inc. ist ein globaler Anbieter sicherer schlüsselfertiger Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) und Remote Environment Management (REM) und bietet Software-as-a-Service (SaaS), Konnektivitätsdienstleistungen, Ingenieursdienstleistungen und intelligente Hardware an.

Lantronix ermöglicht seinen Kunden, die Markteinführung zu beschleunigen und die Betriebszeit und Effizienz zu erhöhen, indem es zuverlässige, sichere und vernetzte Intelligent Edge IoT- und Remote Management Gateway-Lösungen anbietet.

Die Produkte und Dienstleistungen von Lantronix vereinfachen die Erstellung, Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von IoT- und IT-Projekten zu Anwendungen in den Bereichen Robotik, Automobilbau, Wearables, Videokonferenzen, Industrie, Medizin, Logistik, Smart Cities, Sicherheit, Einzelhandel, Zweigstellen, Serverräume und Rechenzentren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix.

Weitere Informationen finden Sie im Lantronix-Blog, auf dem wir Diskussionen und Neuigkeiten aus der Branche veröffentlichen. Folgen Sie Lantronix auf Twitter, sehen Sie sich unsere YouTube-Videobibliothek an oder kontaktieren Sie uns auf LinkedIn.

