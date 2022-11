Ændring i Brødrene A & O Johannsen A/S' bestyrelse

Meddelelse nr. 14 - 2022

Preben Damgaard har meddelt selskabet, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning af personlige årsager. Selskabets bestyrelse skal i henhold til vedtægterne bestå af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvortil kommer 3 medarbejdervalgte. Bestyrelsen vil derfor blive suppleret med et nyt medlem i forbindelse med den ordinære generalforsamling i marts 2023.

Preben Damgaard har været medlem af bestyrelsen for AO siden 2007. Bestyrelsen beklager Preben Damgaards beslutning, men respekterer denne. Preben Damgaard har været et aktivt medlem af bestyrelsen og har bidraget med sin store viden om IT, hvilket har været af afgørende betydning i forbindelse med selskabets digitalisering.





