AS-i PRFoods 2022/2023 majandusaasta 1. kvartali ja 3. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

2022. kalendriaastal on võõrandatud Soome ja Rootsi äriüksused. Esimene tingituna jätkuvast kahjumlikkusest ning Rootsi eesmärgiga vähendada ettevõtte võlakoormust. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on suurim muutus biovarade vähenemine tingituna Soome ja Rootsi kasvatuste müügist. Kalakasvastuse tulemustes tuleb arvestada, et kalade müügi lükkasime II kvartalisse ning võrreldav on ainult biovarade muutus. Kalatoodete tootmine oli kogu turu üleüldise nõudluse olulisest vähenemisest tingituna madalam ning see väljendub ka tulemustes. I kv nägime tooraine odavnemist, nõudlus toodete järgi on taastumas, kuid kogu tarbmine on riigiti vähem 30-50%. Suurbritannia üksus toimib taas vastavalt plaanidele, kuid Soome allhanke vähenemine mõjutas negatiivselt Saare Kala Tootmine OÜ tulemusi. Rootsi kalakasvatuse müük toimus I kvartali lõpus, vastavalt lepingutingimustele toimub ostuhinna osaline tasumine 2023. aasta jooksul. I kvartali erakordne kasum on tingitud Rootsi äriüksuse müügist.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

mln EUR 1kv

2022/2023 2021/2022 1kv

2021/2022 2020/2021 1kv

2020/2021 Müügitulu 4,6 42,1 14,2 58,7 18,5 Brutokasum 0,5 3,1 0,8 5 2 EBITDA äritegevusest -0,3 -1,7 -0,8 -1,2 0 EBITDA -0,5 -2,1 0,0 -1,3 -0,9 EBIT -0,8 -4,2 -0,7 -3,9 -1,4 EBT 0,9 -8,2 -0,6 -5 -1,8 Puhaskasum (-kahjum) 0,9 -8,2 -0,7 -5,2 -1,7 Brutomarginaal 11,1% 7,44% 5,4% 8,50% 10,80% Äritegevuse EBITDA marginaal -6,9% -4,06% -5,5% -2,10% 0,10% EBITDA marginaal -10,6% -5,05% -0,1% -2,10% -4,6% EBIT marginaal -17,7% -9,93% -4,7% -6,60% -7,8% EBT marginaal -19,0% -19,52% -4,6% -8,50% -9,80% Puhaskasumi marginaal 18,8% -19,37% -5,2% -8,80% -9,20% Tegevuskulude suhtarv -24,2% -17,11% 16,3% 16,10% 14,30%

BILANSS

mln EUR 30.09.2022 30.06.2022 30.09.2021 30.06.2021 30.09.2020 Netovõlgnevus 18,8 24,7 24,2 20,9 21,5 Omakapital 8,0 8,1 14,9 15,8 18,5 Käibekapital 0,7 -3,2 -2,6 -2,9 -4,4 Varad 33,1 38,9 56,0 55,3 57,4

Likviidsuskordaja 1,1x 0,7x 0,9x 0,9x 0,8x

Omakapitali suhtarv 24,1% 20,7% 26,7% 28,6% 32,3% Finantsvõimendus 70,2% 75,4% 61,8% 56,9% 53,7% Võlakordaja 0,8x 0,8x 0,7x 0,7x 0,7x Netovõlg / EBITDA äriteg -59,3x -14,5x -14,3x -16,9x 12,8x Omakapitali tootlus 7,6% -68,5% -26,7% -28,7% -7,0% Varade tootlus 2,0% -17,3% -7,9% -9,1% -2,4%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes 30.09.2022 30.09.2021 30.06.2022 VARAD Raha ja ekvivalendid 345 748 110 Nõuded ja ettemaksed 4 811 3 231 2 567 Varud 2 102 5 638 2 196 Bioloogilised varad 955 7 746 3 003 Käibevara kokku 8 213 17 363 7 876 Edasilükkunud tulumaksuvara - 38 93 Pikaajalised finantsinvesteeringud 304 305 229 Materiaalne põhivara 7 169 14 897 8 882 Immateriaalne vara 17 400 23 368 21 837 Põhivara kokku 24 873 38 608 31 041 VARAD KOKKU 33 086 55 971 38 917 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Intressikandvad kohustused 3 562 6 521 7 094 Võlad ja ettemaksed 3 965 13 219 3 978 Sihtfinantseerimine - 207 0 Lühiajalised kohustused kokku 7 527 19 947 11 072 Intressikandvad kohustused 15 592 18 411 17 725 Võlad ja ettemaksed - 0 204 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 644 1 996 1 599 Sihtfinantseerimine 342 695 265 Pikaajalised kohustused kokku 17 578 21 102 19 792 KOHUSTUSED KOKKU 25 105 41 049 30 865 Aktsiakapital 7 737 7 737 7 737 Ülekurss 14 007 14 007 14 007 Oma aktsiad - 390 -390 -390 Kohustuslik reservkapital 51 51 51 Realiseerimata kursivahed 394 447 839 Jaotamata kasum (kahjum) - 14 043 -7 641 -14 391 Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 7 756 14 211 7 853 Mittekontrolliv osalus 224 711 199

OMAKAPITAL KOKKU 7 980 14 922 8 052

OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 33 086 55 971 38 917

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

Tuhandetes eurodes 3k 2022/2023 3k 2021/2022 Müügitulud 4 610 14 207 Müüdud kaupade kulu -4 097 -13 433 Brutokasum 514 774 Tegevuskulud -1 114 -2 309 Turundus- ja müügikulud -643 -1 581 Üldhalduskulud -471 -728 Muud äritulud/-kulud -47 51 Bioloogiliste varade ümberhindlus -170 820 Ärikasum (-kahjum) -817 -664 Finantstulud/-kulud 1 692 16 Maksustamiseelne kasum (-kahjum) 874 -648 Tulumaks -6 -92 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) 868 -740 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus: emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 878 -918 Väikeaktsionäridele kuuluv osa -8 178 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku 869 -740 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: Valuutakursi vahed -445 -112 Kokku koondkasum (-kahjum) 424 -852 Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus: emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 433 -842 Väikeaktsionäridele kuuluv osa - 8 -10 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku 424 -852 Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) 0,02 -0,02 Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) 0,02 -0,02

