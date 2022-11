BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 24. november 2022

SELSKABSMEDDELELSE NR. 16/2022

Global Football Holdings, L.P. offentliggør tilbudsdokument i forbindelse med et betinget, frivilligt, offentligt tilbud vedrørende aktier i Brøndby IF

I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 11/2022 offentliggjort den 28. oktober 2022 kan selskabet oplyse, at Global Football Holdings L.P. (”GFH”) i dag offentliggør et tilbudsdokument i forbindelse med et betinget, frivilligt, offentligt tilbud vedrørende aktier i Brøndby IF jf. §§ 4, stk. 2 og 21, i bekendtgørelse nr. 636 af 15. maj 2020 om overtagelsestilbud (”tilbudsbekendtgørelsen”). Selskabet henviser til vedhæftede meddelelse fra GFH, som hermed offentliggøres i overensstemmelse med § 20 i tilbudsbekendtgørelsen.



Bestyrelsesformand Jan Bech Andersen kommenterer her på tilbudsdokumentet fra GFH.

- I dag er tilbudsdokumentet blevet offentliggjort, og det er en samlet bestyrelse som finder, at den samlede transaktionspakke, herunder tilbudsdokumentet, er attraktiv og i selskabets interesse. Nu har den enkelte aktionær mulighed for at vurdere de nærmere vilkår i detaljer, hvilket vi vil opfordre til at man gør. Vi har i dag omkring 24.000 aktionærer i Brøndby IF. Det er et antal, som vidner om den enorme opbakning, der er til klubben. Det er op til den enkelte at vurdere, om de anser det for attraktivt at sælge eller forblive som investor i klubben, men det er bestyrelsens håb, at Brøndby IF fremadrettet fortsat vil have en så bred aktionærkreds som vi har i dag.

Selskabet vil straks efter offentliggørelsen af denne selskabsmeddelelse offentliggøre bestyrelsens redegørelse for tilbuddet på selskabets hjemmeside i overensstemmelse med § 22, stk. 1 og stk. 3 i tilbudsbekendtgørelsen.

Tilbudsdokumentet og bestyrelsens redegørelse kan med visse undtagelser downloades fra selskabets hjemmeside under ”Investor” på https://brondby.com/klubben/investor/legal-redirect-kobstilbud/.

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos kommunikationschef Christian Schultz på telefon 31 41 41 85.

