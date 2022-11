BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 24. november 2022 SELSKABSMEDDELELSE NR. 18/2022

Bestyrelsens beslutning om udstedelse af et konvertibelt lån



Bestyrelsen i Brøndby IF fik på den ekstraordinære generalforsamling den 22. november 2022 en bemyndigelse, jf. § 3c i selskabets vedtægter, til at udstede konvertible lån.

Bestyrelsen har i dag truffet beslutning om udstedelse af et konvertibelt lån til Global Football Holdings, L.P og Jan Flemming Bech Andersen i henhold til den af generalforsamlingen meddelte bemyndigelse i § 3c i selskabets vedtægter. Det konvertible lån giver Brøndby IF mulighed for at låne op til 223.179.000 kr. Vilkårene er blandt andet som følger:

At det konvertible lån forrentes med 5% p.a., og at lånet løber i 8 år fra datoen for indgåelse af det konvertible lån,

at det konvertible lån kan konverteres til aktier med en nominel værdi på 0,25 kr., og at tegningskursen ved konvertering er kurs 220 svarende til en pris per aktie på 0,55 kr.,

at der ved udnyttelse af det konvertible lån ved konvertering af lånet til aktier oprettes to kapitalklasser, og at de nye aktier skal tilhøre en nyoprettet aktieklasse B, idet disse B-aktier skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier, der bliver A-aktier, bortset fra at B-aktierne skal være unoterede, hvor A-aktierne fortsat skal vedblive med at være noterede,

at der maksimalt kan ske forhøjelse af selskabskapitalen med 160.000.000 kr.,

at tegningsfristen for det konvertible lån er op til 6 uger.

De resterende vilkår for det konvertible lån vil blive fastlagt i en konvertibel låneaftale, og vilkår for konvertering af lån til aktier vil blive indarbejdet i selskabets vedtægter samt et vedtægtsbilag. Selskabets vedtægter og vedtægtsbilaget vil blive lagt på hjemmesiden, såfremt den konvertible gæld bliver tegnet.

Bestyrelsen vil orientere markedet om resultatet af tegningen af den konvertible gæld.

