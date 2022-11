English French

Le Top 250 des éditeurs de logiciels français place Quadient en cinquième position dans la catégorie « éditeurs horizontaux »

Quadient occupe la 15e place au classement général sur 250 éditeurs de logiciels français



Paris, le 25 novembre 2022

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce son classement à la 5e place du Top 250 édition 2022 dans la catégorie des éditeurs horizontaux, et à la quinzième place du classement général.

« Nous nous réjouissons de maintenir notre 5e place parmi les éditeurs horizontaux du palmarès Top 250 d’EY et Numeum. C’est une grande fierté pour l’entreprise et ses collaborateurs », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Depuis plusieurs années, nous œuvrons à mettre sur le marché une plateforme cloud complète d'Automatisation Intelligente des Communications qui, prenant appui sur le machine learning et l’intelligence artificielle, permette à nos clients de simplifier leurs processus financiers et leurs communications clients, tout en proposant une expérience client de haut niveau. Nous avons réussi notre transition vers le cloud dans le cadre du plan stratégique Back to Growth, avec désormais une très large majorité de nos clients qui utilisent nos solutions en mode SaaS, positionnant Quadient comme un acteur majeur de l’édition logicielle ».

Pour la douzième année consécutive, le cabinet de conseil EY et l’organisation professionnelle Numeum ont classé les entreprises technologiques françaises en fonction de leur chiffre d'affaires logiciel, avec 294 entreprises participantes cette année. Au lendemain de la crise sanitaire, le secteur a connu une croissance annuelle élevée en 2021, avec +10,2% pour le chiffre d’affaires, ainsi que +3% pour la part du SaaS qui représente désormais 45% du chiffre d’affaires.

Quadient poursuit la croissance de son activité logicielle, avec un chiffre d'affaires de 201 millions d'euros en 2021 et de 108 millions d'euros au premier semestre 2022, soutenu par une solide augmentation organique de 17% des revenus liés aux abonnements. Quadient compte plus de 12 000 clients logiciels dans le monde, dont 78% en mode SaaS (Software-as-a-Service).

Le positionnement de Quadient comme acteur majeur dans l’édition de logiciels a été reconnu par les principaux experts du secteur. Récemment, la solution d’automatisation des comptes clients de Quadient a été nommée Leader Technologique dans l’étude SPARK Matrix de Quadrant Knowledge. Quadient compte parmi ses clients des PME et des entreprises internationales, notamment les sociétés françaises Recocash et Michelin, et a noué des partenariats technologiques avec des leaders tels que Capgemeni, Infosys, Canon et Cognizant.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices SBF 120®, CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com/fr

