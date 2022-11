English Swedish

Hoylu AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 25 november 2022

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ)

Extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ), 559084–6381 (“Bolaget”) hölls idag den 25 november 2022 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1 i Stockholm, Sverige.

Beslut om riktad konvertibelemission

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med aktieägaren Alden AS (”Aktieägaren”) förslag, att besluta om en riktad konvertibelemission. I övrigt gäller följande villkor för beslutet:

Rätt att teckna konvertibler i den riktade emissionen tillkommer Baklid Invest AS, CeWi Invest AS, Fougner Invest AS, Trellevika Invest AS, Fredrik Fougner, Skadi AS, TTC Invest AS och Windchange Invest AB. Inför förslaget om den riktade konvertibelemissionen har Aktieägaren övervägt möjligheten att föreslå en företrädesemission men konstaterat att en företrädesemission skulle vara betydligt mer tidskrävande och medföra betydligt högre kostnader och ökad exponering för potentiell marknadsvolatilitet jämfört med en riktad emission. Vidare bedöms det rådande klimatet på aktiemarknaden medföra att det vid en företrädesemission är troligt att en företrädesemission inte i erforderlig utsträckning blir tecknad och att garantiförbindelser därför måste upphandlas för att säkerställa att Bolaget tillses med tillräckligt kapital, vilket i sin tur riskerar att medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för en sådan garantiteckning. Mot bakgrund av detta har Aktieägaren har gjort bedömningen att en riktad konvertibelemission på föreslagna villkor är det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare, särskilt med anledning av att Bolaget är i behov av omedelbar finansiering för att reglera skulder som har förfallit till betalning och för fortsatt finansiering av verksamheten.





Det nominella värdet per konvertibel uppgår till 1 krona eller hela multiplar därav. Lånet löper med en årlig ränta uppgående till 6 procent i enlighet med vad som framgår av villkoren. Villkoren för konvertibelemissionen, inklusive konverteringskurs, har beslutats efter förhandling med tecknarna på en armlängds avstånd. Aktieägaren bedömer att villkoren för konvertibelemissionen är marknadsmässig.





Teckningskursen motsvarar konvertibelns nominella belopp.





Betalning för tecknade konvertibler ska ske kontant eller genom kvittning av fordran i enlighet med styrelsens redogörelse.





Teckning ska ske inom tre dagar från datum för beslut om emissionen. Betalning för de tecknade konvertiblerna ska erläggas inom en vecka från tiden för teckning.





Konvertiblerna får konverteras till aktier under perioden från och med datum för registrering av emissionen hos Bolagsverket till och med den 28 februari 2023 till en konvertering om 1,00 krona.





Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.





Aktiekapital, antal aktier och utspädning



Under förutsättning av full konvertering av konvertiblerna (exklusive ackumulerad ränta) innebär det att Bolagets aktiekapital ökar med cirka 3 053 772,70 kronor genom utfärdandet av 37 042 807 nya aktier. Utspädning för befintliga aktieägare uppgår till cirka 29,3 procent. För mer information kontakta:



Truls Baklid, VD på Hoylu + 1 213 440 2499 E-mail: sr@hoylu.com

Karl Wiersholm, CFO på Hoylu + 1 425 829 2316 E-mail: kw@hoylu.com Om Hoylu



Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidigt som de alltid håller sig synkroniserade. Hoylus Connected Workspaces™ hjälper företag såväl stora som små att driva projekt, program och initiativ över olika tidszoner och kontinenter med samma engagemang och tydlighet som om alla arbetade I samma rum. För mer information: www.hoylu.com Testa Hoylu gratis: https://www.hoylu.com/signup/



Kortnamn: Hoylu

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Stockholm

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 november 2022 kl. 08:45 CET.