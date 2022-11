Dato: 25. november 2022

Årets meddelelse nr.: 23

Nærmere oplysninger om transaktionsprocessen mellem Blue Vision A/S og Reponex Pharmaceuticals A/S

Prospektudkast er blevet indleveret til Finanstilsynet og til Nasdaq for deres evaluering. Bestyrelsen forventer, at det endelige prospekt indleveres til godkendelse og forventes offentliggjort i 1. kvartal 2023 med udgangspunkt i den foreliggende tidsplan afstemt med Finanstilsynet og Nasdaq OMX Copenhagen.

Blue Vision A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nummer 13 af 5. april 2022 et betinget købstilbud ("Købstilbuddet") til aktionærerne i Reponex Pharmaceuticals A/S ("Reponex").

Baggrunden for at Blue Vision A/S den 5. april 2022 afgav købstilbud på Reponex

Blue Vision A/S’ eneste aktivitet består i at forvalte dets tilgodehavende hos Portinho Investimentos E Projectos Imobiliários S.A., Portugal og mod køber af dette selskab.

Tilgodehavendet er indregnet med 67,3 millioner kr. i Blue Visions A/S’ reviderede delårsrapport pr. 30. juni 2022 offentliggjort pr. 31. august 2022.

Blue Vision A/S har over en længere periode afsøgt markedet for investeringsmuligheder, der skønnes at ville kunne tilføre de nuværende aktionærer i Blue Vision A/S et fremadrettet værdiskabende og varigt fundament.

Blue Vision A/S har i processen anvendt den globale, uvildige og eksterne rådgiver Baker Tilly Corporate Finance P/S til at foretage en værdiansættelse af 100 % af egenkapitalen i Reponex Pharmaceuticals A/S. Egenkapitalværdien i Reponex pr. juli 2021 er beregnet til ca. 2,35 milliarder kr. efter reservation for skat.

Der er ved afgivelse af købstilbuddet af 5. april 2022 indregnet en discount på ca. 35 % således, at beregningsgrundlaget for transaktionsværdien er ca. 1,5 milliarder kr. Vederlæggelsen til aktionærerne i Reponex udgør 115 aktier i Blue Vision A/S per 1 aktie i Reponex svarende til ca. 980 millioner stk. nye aktier i Blue Vision A/S.

Der er efterfølgende foretaget en opdatering pr. juni 2022 af værdiansættelsen, hvorved Baker Tilly Corporate Finance P/S fremkom med en egenkapitalværdi af Reponex på 2,57 milliarder kr. efter reservation for skat.

Det strategiske rationale for at eksekvere akkvisitionen af Reponex har for Blue Vision A/S blandt andet været:

Reponex er et attraktivt mål for Blue Vision A/S med en unik historie og et betydeligt kommercielt potentiale. Reponex er vurderet til at være cirka 2,3 milliarder DKK. Værdien af transaktionen er aftalt til 1,5 milliarder DKK, hvilket gør det til en attraktiv mulighed for Blue Vision A/S’ aktionærer. Den kombinerede effekt af et attraktivt opkøb og fordelene ved at blive en integreret del af den udvidede koncern vil øge mulighederne for værdiskabelse til Blue Vision A/S’ aktionærer.

Fondsaktier udstedes forud for akkvisitionen til nuværende aktionærer

I henhold til købstilbuddets er det en betingelse for transaktionen, at de aktionærer, der ejer aktier i Blue Vision A/S i forbindelse med transaktionens gennemførelse, tildeles fondsaktier i forholdet 1:1.

For detaljeret beskrivelse af transaktionen henvises til de af Blue Vision A/S offentliggjorte selskabsmeddelelser nr. 20/2021, 27/2021, 13/2022, 19/2022 og 20/2022.

Alle henvendelser bedes venligst rettet til Peter Ole Jensen pr. e-mail: poj@bluevision.dk.

Med venlig hilsen

Blue Vision A/S

Bestyrelsen