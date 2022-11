ASSYSTEM: Assystem acquiert LogiKal

French English

Assystem acquiert LogiKal

Paris-La Défense, le 28 novembre 2022, 8h30 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 – ASY), acteur majeur de la transition énergétique, vient d’acquérir auprès de leur management 100% du capital des 3 sociétés sœurs composant le groupe LogiKal, présent au Royaume-Uni, en Australie et à Hong Kong.

LogiKal est spécialisé en management de projets avec une forte compétence digitale, réalise 17 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, dont 65% au Royaume-Uni et 30% en Australie, et dégage une marge opérationnelle supérieure à 15%.

L’acquisition de LogiKal permet à Assystem d’accélérer sa croissance au Royaume-Uni et de compléter son offre de services à ses clients britanniques en y intégrant une composante importante de management de projets, comme cela a été fait au bénéfice de ses clients français par acquisition de trois sociétés spécialisées dans ce domaine sur la période 2017/2020.

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem, un des leaders mondiaux de l’ingénierie nucléaire indépendante, s’est fixé pour mission de contribuer à l’accélération de la transition énergétique. Dans les 10 pays où le Groupe est présent, ses 6 500 experts sont au service du développement de la production et des usages de l’électricité décarbonée de source nucléaire ou renouvelable et de l’hydrogène vert.

Le Groupe, fort de ses plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement régulés sous fortes contraintes de sûreté et de sécurité, propose à ses clients des services et solutions d’ingénierie et digitaux leur permettant d’optimiser le coût et la performance des infrastructures complexes ainsi mises en œuvre, durant tout leur cycle de vie.

Plus d’informations sur www.assystem.com / Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem

CONTACTS

Philippe Chevallier

Directeur général délégué Finances

Tél. : 01 41 25 28 07







Anne-Charlotte Dagorn

Directrice de la Communication

acdagorn@assystem.com

Tél. : 06 83 03 70 29 Agnès Villeret

Relations investisseurs - Komodo

agnes.villeret@agence-komodo.com

Tél. : 06 83 28 04 15





