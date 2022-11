Gofore Oyj: Gofore päivittää tiedonantopolitiikkaansa

English Finnish

Gofore Oyj

Pörssitiedote

28.11.2022 klo 15.45

Gofore päivittää tiedonantopolitiikkaansa



Gofore Oyj:n hallitus on 28.11.2022 hyväksynyt yhtiön päivitetyn tiedonantopolitiikan, jossa kuvataan keskeiset sisäiset ja ulkoiset viestintään ja sijoittajasuhteisiin liittyvät toimintatavat, joita Gofore noudattaa ulkoisessa tiedottamisessaan.

Tänään voimaan astunut muutos tiedonantopolitiikassa koskee yhtiön taloudellista raportointia, jossa neljännesvuosittain julkaistavat liiketoimintakatsaukset muuttuvat vuoden 2023 alussa IAS 34:n mukaisiksi osavuosikatsauksiksi.

Gofore on tähän saakka julkaissut neljännesvuosittaisia liiketoimintakatsauksia, joissa on esitetty liikevaihto- ja henkilöstölukujen lisäksi päättyneen vuosineljänneksen tiivis tuloslaskelma ja tasetiedot vertailutietoineen sekä yhtiön liikevaihdon orgaaninen kasvu päättyneellä vuosineljänneksellä. Goforen tulevat osavuosikatsaukset eroavat aiemmin tehdyistä liiketoimintakatsauksista tuloslaskelman laajuudessa ja sisältävät lisäksi muut IAS 34 -standardin edellyttämät tiedot.

Gofore julkaisee tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja osavuosikatsausten lisäksi edelleen myös kuukausittaisia liiketoimintakatsauksia. Liiketoimintakatsausten, osavuosikatsausten, puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Päivitetty tiedonantopolitiikka on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla https://gofore.com/sijoita .





Lisätietoja:



Timur Kärki, hallituksen puheenjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 828 5886

timur.karki@gofore.com



Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa, Virossa, Itävallassa ja Italiassa yli 1200 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 104,5 milj. euroa. Vuonna 2022 vietämme Goforen 20-vuotisjuhlavuotta. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.



Liite