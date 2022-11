English French

Nomination au sein du Conseil d’administration d’EDF

Le Conseil d’administration qui s’est réuni ce jour a décidé de coopter Madame Anne-Marie Descôtes, Secrétaire générale du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en qualité d’administratrice, en remplacement de Monsieur Jean-Bernard Lévy, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

Madame Descôtes est nommée sur proposition de l’Etat, en application de l’article 6.II de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014. Sa nomination, qui prend effet à compter de ce jour, sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires d’EDF.

La biographie de l’ensemble des membres du Conseil d’administration peut être consultée à l’adresse : https://www.edf.fr/groupe-edf/edf-en-bref/gouvernance/conseil-dadministration.

