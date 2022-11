Suomisen toimitusjohtaja vaihtuu

English Finnish

Suominen Oyj:n pörssitiedote 30.11.2022 klo 19.00



Suominen on nimittänyt Tommi Björnmanin yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Björnman toimii tällä hetkellä Avgol Nonwovensin toimitusjohtajana ja aloittaa Suomisen toimitusjohtajana viimeistään toukokuussa 2023.

Suomisen nykyinen toimitusjohtaja Petri Helsky jättää tehtävänsä. Suomisen henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Klaus Korhonen on nimitetty yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 30.11.2022 alkaen.

“Haluan kiittää Petri Helskyä hänen panoksestaan yhtiöön. Hänen johdollaan Suominen uudisti strategiansa, joka keskittyy innovatiivisuuteen ja vastuullisuuteen. Petrillä on ollut tärkeä rooli strategian implementoinnin johtamisessa, ja olemme nyt paremmassa asemassa vastaamaan vastuullisten kuitukankaiden kasvavaan kysyntään”, sanoo Jaakko Eskola, hallituksen puheenjohtaja.

”Suominen on yksi toimialansa johtavista yrityksistä, joka palvelee kiinnostavaa, kasvuhakuista markkinaa ja asiakkaita, joilla on vastuullinen tuotevalikoima. Minulla on kunnia liittyä Suomisen organisaatioon ja työskennellä yhdessä johtoryhmän kanssa voidaksemme maksimoida yhtiön ainutlaatuisen arvon ja palauttaaksemme yrityksen kannattavan kasvun polulle systemaattista lähestymistapaa käyttäen”, sanoo Tommi Björnman, Suomisen toimitusjohtaja toukokuusta 2023 alkaen.

Tommi Björnmanin CV ja valokuva ovat tämän tiedotteen liitteenä.



