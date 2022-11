Werden Sie „Knights of AI“, indem Sie sich Rackspace Technology bei AWS re:Invent anschließen

SAN ANTONIO, Texas, Nov. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT) – ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen – hat heute „Knights of AI“ auf dem Onica by Rackspace Technology Stand 244 der re:Invent angekündigt. „Knights of AI“ ist eine praktische, interaktive Computer-Vision-Demonstration, die von den Data-Science- und Cloud-Native-Teams von Rackspace Technology entwickelt wurde und zeigt, wie serverlose und KI/ML-Technologien kombiniert werden, um ein A(I)dventurous-Erlebnis zu schaffen.



Rackspace Technology feiert 11 Jahre Sponsoring der re:Invent als AWS Premier Consulting Partner und Platinum Sponsor der AWS re:Invent 2022. Zusätzlich zu den „Knights of AI“ hat Onica by Rackspace Technology bis zum 1. Dezember aufregende Aktivitäten geplant, darunter GameDay, Breakout-Sessions, Theaterpräsentationen und Networking-Events am Stand 244 auf der Expo im The Venetian in Las Vegas, NV (USA).

Folgen Sie uns auf LinkedIn für Einblicke in die re:Invent und Highlights der AWS-Ankündigungen, Keynotes und Produkteinführungen, die dieses Jahr auf der re:Invent vorgestellt werden.

Um das „Knights of AI“-Video anzusehen, klicken Sie hier . Für Informationen zur Konferenz, die Anmeldung zur Veranstaltung und eine vollständige Liste der vorgestellten Kunden klicken Sie hier .

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf allen wichtigen Technologieplattformen, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

