BI Boligejendomme A/S opdaterer resultatforventningerne for 2022

København K, Dec. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --



Ejendomsmarkedet er påvirket af usikkerhed om den makroøkonomiske udvikling og urolige finansmarkeder, hvilket også påvirker BI Boligejendomme A/S.

En ekstern valuar har gennemgået ejendomsporteføljen og vurderer, at afkastkravet generelt er forøget.

Inflationen, herunder de stigende energipriser, presser husholdningernes rådighedsbeløb, og Danmarks Statistiks forbrugertillidsindikator er historisk lav, ligesom en mulig kommende recession skaber usikkerhed om udviklingen i markedslejen.

Der er fortsat stor interesse for ejendomsinvesteringer, og mange investorer har investeringskapacitet og likviditet allokeret til nye ejendomsinvesteringer, men som følge af stigende makroøkonomiske og finansielle risici forholder mange investorer sig afventende, og afstanden mellem købers og sælgers prisforventning er øget.

Samlet set nedskrives værdien af ejendomsporteføljen i BI Boligejendomme A/S med ca. 9 %.

BI Boligejendomme A/S forventer nu et resultat for 2022 svarende til et investorafkast i niveauet -10%. Tidligere forventedes et resultat i niveauet DKK -25 mio. - DKK -5 mio., hvilket svarer til et investorafkast på -1,25% til -0,25%.

Selskabets resultat afhænger primært af den almindelige markedsudvikling, udviklingen på det danske boligudlejningsmarked samt den ejendomsportefølje, som selskabets obligationsinvestering er eksponeret imod.

Hovedparten af den underliggende ejendomsportefølje i BI Boligejendomme A/S består af velbeliggende, udlejede boligejendomme i vækstbyer uden for Københavnsområdet. Ejendomsporteføljen er aktuelt ikke gearet, og driftsafkastet forventes på længere sigt at udgøre en betydelig andel af totalafkastet.

Selskabets opdaterede resultatforventninger er alene gældende for 2022, og fremadrettet forventes et afkast på niveau med selskabets langsigtede afkastforventninger, hvilket modsvarer et investorafkast i niveauet 3,0% p.a.

Med venlig hilsen

BI Boligejendomme A/S

Ole Mikkelsen

Direktør