Cortus Energy erhåller tillkommande engineeringuppdrag

Cortus har denna vecka erhållit två tilläggsbeställningar, från Biojet AS och Holzner Druckbehälter.



För det norska projektet handlar det om hur vi kan använda vår process för att förbättra utbytena för kombinationen av WoodRoll® med en katalytisk process. För det tyska projektet handlar det om engineering av två syngaskylare som är s k ”Long lead item” för de tyska förgasarprojekten.

Värdet för de båda beställningarna är 750 000 SEK och uppdragen ska slutföras i december delvis med externa resurser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rolf Ljunggren, vice VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortus.se

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 december 2022 kl. 14:55 CET.

