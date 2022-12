English French

Communiqué de presse

Atos ouvre un nouveau Global Delivery Center au Caire

Le Premier ministre égyptien et le ministre égyptien de la Communication et des Technologies de l’information ont signé un accord entre Atos et l’Agence égyptienne de développement de l’industrie des technologies de l'information (ITIDA) en vue d’étendre les activités d’Atos en Égypte

Le nouveau GDC fournira des services numériques de pointe aux clients du monde entier

Le Caire, Égypte - 5 décembre 2022 - Atos annonce aujourd’hui l’ouverture de son nouveau Global Delivery Center (GDC) au Caire, en Égypte, marquée par une cérémonie de signature officielle en présence du Premier ministre égyptien, M. Moustafa Kemal Madbouli, et du ministre égyptien de la Communication et des Technologies de l’information, le Dr. Amr Talaat.

Avec son nouveau GDC, Atos consolide sa présence au Moyen-Orient et en Afrique ainsi que son engagement envers ses clients régionaux et mondiaux. Ce nouveau centre renforcera sa capacité de prestations de services à l’international, en plus de lui permettre d’explorer les perspectives commerciales de l’ensemble de la région.

L’Égypte produit chaque année quelque 100 000 diplômés en informatique=. Plus de 80 % de sa jeune population active parle couramment des langues telles que l’arabe, l’anglais, le français et l’allemand. L’Égypte s’est également classée au quatrième rang des pays les plus résistants aux pandémies, consolidant ainsi sa position parmi les meilleurs lieux de prestations de services au monde1.

Tirant parti de la diversité et des compétences de la main-d’œuvre égyptienne ainsi que d’un solide soutien du ministère de la Communication et des Technologies de l’information, Atos vise à fournir des services numériques de premier ordre à ses clients du monde entier depuis l’Egypte. Le Groupe offre à ses clients une gamme complète de services, notamment des services de ‘digital workplace’, développement d’applications, tests automatisés, gestion de projet, analyse et gestion des bases de données, assistance mainframe, serveur et infrastructure, le tout à des prix compétitifs.

Le Dr Amr Talaat, ministre égyptien de la Communication et des Technologies de l'information, a approuvé l’accord signé avec Atos, qui fait partie d’une série d’accords conclus avec 29 entreprises multinationales. Plus de 34 000 emplois seront ainsi créés à l’export via 35 centres de services mondiaux, pour une valeur d’exportation estimée à un milliard de dollars par an. « Ces accords reflètent l’environnement commercial favorable de l’Égypte et la confiance que témoignent les multinationales envers nos talents locaux, » a commenté le Dr Amr Talaat.

Le Dr Amr Talaat a également souligné le fort potentiel de l’Égypte, qui pourrait bien devenir la prochaine grande plateforme mondiale de services numériques haut de gamme grâce aux efforts constamment déployés pour accroître la compétitivité du pays dans le secteur de la délocalisation. « Par son emplacement unique au carrefour de trois continents, l’Égypte offre une infrastructure numérique résiliente de haute qualité et fournit un cadre législatif favorable pour suivre le rythme accéléré de la croissance mondiale, » a-t-il ajouté. « Nous avons de nombreux talents dans le secteur technologique, disponibles à un coût compétitif, qui apporteront une expérience reconnue dans la prestation de services commerciaux auprès d’entreprises mondiales dans plus de 100 pays et 20 langues différentes, » a affirmé le Dr Amr Talaat.

Amr Mahfouz, Directeur général de l’ITIDA, a déclaré : « Nous sommes ravis de parvenir à un accord avec Atos, qui aidera l’ITIDA à atteindre les objectifs définis dans le cadre de l’ambitieuse stratégie numérique égyptienne pour le secteur de la délocalisation (2022-2026) : multiplier les revenus d’exportation issus de ce secteur tout en créant plus d’emplois au niveau national pour notre vivier de talents qualifiés. »

« L’ITIDA s’emploie à tirer parti de la situation géopolitique actuelle qui a engendré des défis majeurs dans les plus grandes plateformes de livraison, tout en suivant de près la pénurie mondiale de talents. Nous investissons massivement dans le développement des compétences numériques et humaines de nos nombreux talents, en privilégiant le développement des capacités du pays dans les services à haute valeur ajoutée, notamment l’ingénierie, la recherche et le développement (IR&D), les logiciels embarqués et la conception électronique, » a ajouté Amr Mahfouz.

La diversité des services informatiques et commerciaux fournis en Égypte, sa compétitivité en termes de coûts et le soutien du gouvernement, encouragent les entreprises mondiales à lancer et étendre leurs opérations dans ce pays — confirmant ainsi la solide réputation de l’Egypte en tant que plateforme de délocalisation des infrastructures informatiques et de prestation de services aux entreprises.

Sven Hesterman, Responsable des Global Delivery Centers chez Atos, a déclaré : « Nous sommes fiers et ravis d’ouvrir un nouveau Global Delivery Center en Égypte, et d’étendre ainsi notre réseau de centres primés à travers le monde. La main-d’œuvre talentueuse et diversifiée qu’offre l’Égypte sera un excellent complément aux milliers de collaborateurs dévoués que nous employons dans nos centres à travers le monde, au service de nos clients au quotidien. »

Bérénice Chassagne, Responsable des marchés en croissance chez Atos, a déclaré : « L’Égypte est l’endroit idéal pour implanter un nouveau GDC Atos, non seulement en raison de sa position géographique stratégique et de son infrastructure qualitative, mais aussi pour ses solides capacités linguistiques et sa culture diversifiée. Ce centre dispose d’un emplacement stratégique pour offrir à nos clients tous les bénéfices de l’adaptabilité et de la flexibilité. La décision d’ouvrir ce nouveau Global Delivery Center dans la ville du Caire confirme notre engagement envers les marchés en croissance comme l’un de nos fondamentaux pour garantir à nos clients des prestations optimisées et de haute qualité. »

Aujourd’hui, avec déjà 350 professionnels de l’informatique en poste, Atos Égypte prévoit d’embaucher encore 1 000 collaborateurs au cours des 12 prochains mois, en privilégiant les talents locaux. Atos continuera d’investir dans son expansion géographique, la formation et le développement des compétences de ses collaborateurs ainsi que le recrutement de nouvelles ressources à l’échelle locale.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 112 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

1 ITIDA - Information Technology Industry Development Agency (Agence égyptienne de développement de l’industrie des technologies de l'information)

