English Swedish French German Italian Dutch

Visita JLT Mobile Computers a ProMat 2023,

Stand S3275, 20-23 Marzo 2023, Chicago, USA

Richiesta immagini: monika@prismapr.com

JLT Mobile Computers incrementa l’efficienza operativa delle flotte di carrelli elevatori all’interno dei magazzini logistici, con l’introduzione di un’innovativa dashboard software

Il nuovo software JLT Insights™ contestualizza i dati forniti dai sensori montati a bordo dei terminali veicolari JLT6012™, fornendo un’istantanea dettagliata dello stato di salute informatica a livello generale e una panoramica dell’efficienza complessiva delle attività di tutti mezzi.

Växjö, Svezia, 6 Dicembre 2022 * * * JLT Mobile Computers, leader nella produzione e fornitura di device altamente affidabili per gli ambienti di lavoro più esigenti, ha lanciato sul mercato JLT Insights, una nuovissima dashboard software basata sui dati raccolti all’interno delle attività di magazzino negli svariati settori industriali.

Questo software personalizzabile consente a tutti i responsabili di magazzino e direttori IT di monitorare i terminali veicolari installati sui propri mezzi, e di avere una visione più approfondita e dettagliata di tutte le attività operative. Basandosi sui dati raccolti dal dispositivo in diversi punti, e grazie anche ai sensori già integrati sull’unità, JLT Insights aiuta gli utenti a ottimizzare le attività quotidiane degli ambienti di lavoro più gravosi, e di tutti i veicoli.

Queste nuove funzionalità sfruttano le informazioni inviate dai sensori integrati nei terminali Serie JLT6012. Oltre a monitorare lo stato di salute complessiva di tutte le risorse IT, gli accelerometri e gli altri sensori già montati a bordo dei terminali veicolari possono fornire informazioni in tempo reale su movimenti, velocità, accelerazioni, collisioni, posizioni e orari relativi a ciascun carrello elevatore.

L’accesso a questi dati digitali apre nuove prospettive ai responsabili di magazzino e direttori IT, che possono ora snellire e migliorare le attività di prelievo e di logistica. Individuando colli di bottiglia, problemi di connettività alla rete, aree molto trafficate, dinamiche di guida, zone più soggette a incidenti e svariati parametri di salute dell’infrastruttura informatica, sarà possibile ottimizzare il tempo di attività dei mezzi, migliorare i flussi di lavoro e aumentare l’efficienza e la sicurezza delle attività operative in generale.

Urti e collisioni sono frequenti nelle attività dei carrelli elevatori. Tuttavia, incrociando i dati degli incidenti con le esatte posizioni dei mezzi, si possono individuare le aree con il rischio di sicurezza più elevato e/o possibili colli di bottiglia nelle attività di logistica. Incrociando gli incidenti con le relative fasce orarie, gli utenti di JLT Insights potranno gestire meglio i flussi di traffico, mentre orari e posizioni possono evidenziare possibili tempi di stazionamento troppo lunghi, o aree con traffico intenso.

Secondo Andreas Nivard, General Manager di JLT Software Solutions, “i terminali veicolari della serie JLT6012 prodotta da JLT Mobile Computers incorporano una tecnologia di sensori molto simile a quella degli smartphone attuali. Sfruttando i dati generati da questi sensori, ora siamo in grado di offrire ancora più funzionalità a valore aggiunto attraverso soluzioni software.”

“L’efficacia di questa nuova combinazione hardware-software di JLT,” ha aggiunto Nivard, “deriva dall’uso del software JLT Insights per incrociare e contestualizzare tutti i dati acquisiti tramite i sensori. Questi dati possono essere comparati, per poi visualizzare tutti i risultati dell’analisi su una dashboard facilmente leggibile e comprensibile, ricca di informazioni preziose per chi gestisce magazzini e reparto IT.”

Il software può essere configurato in base all’applicazione specifica del cliente. I tecnici di JLT sono a completa disposizione degli utenti, per individuare i dati più utili da acquisire, e per formulare specifiche ricerche e analisi che producano informazioni più pertinenti e fruibili. I data point individuati possono essere configurati da JLT, da partner locali o dai clienti stessi, per massimizzare il valore operativo della soluzione nell’ottica di un miglioramento continuo.

Esistono molteplici possibilità di miglioramento operativo, ma l’obiettivo principale di questa nuova dashboard è certamente il miglioramento del tempo di attività, grazie alla possibilità di rilevare e di prevedere con largo anticipo eventuali problematiche prima che possano verificarsi. Le aziende hanno così la possibilità di sviluppare e mettere in atto delle contromisure più efficaci, prima che i problemi si possano trasformare in tempi morti molto costosi.

“La possibilità di poter individuare potenziali problematiche ancora prima che possano tramutarsi in tempi morti è un grande beneficio per noi,” spiega Fredrik Edvardsen, IT Manager di IV Produkt, azienda con sede a Växjö, in Svezia, che sviluppa e produce soluzioni innovative per il trattamento dell’aria. “Ora possiamo contare su panoramiche proattive e approfondite di molti aspetti ed elementi operativi, dagli alimentatori allo spazio su disco, dai tempi di attività dei carrelli elevatori agli intervalli di manutenzione.”

JLT Insights è già disponibile sul mercato per tutti gli utilizzatori dei terminali veicolari JLT6012 dotati di sistema operativo Windows 10, con tariffe calcolate su base mensile o per numero di dispositivi. “La dashboard viene proposta in due versioni,” spiega Nivard. “La prima versione fornisce tutte le informazioni essenziali provenienti dal reparto IT e dai sensori dinamici, incluse le notifiche di eventi, mentre la versione di livello superiore aggiunge i dati statistici e la possibilità di scrivere delle query per confrontare fra loro diversi set di dati e agire di conseguenza.”

Chi acquista ora un nuovo terminale JLT6012 troverà il software già preinstallato sul dispositivo. Chi invece già possiede il terminale può contattare JLT attraverso il sito web per poter scaricare il software.

Oltre al modello JLT6012, JLT Insights può essere utilizzato anche su altri terminali veicolari Windows 10 di JLT, con funzionalità però limitate, in quanto le generazioni precedenti non sono dotate dei sensori integrati. Il supporto per il terminale JLT6012A™ con sistema operativo Android è ancora in fase di sviluppo, e verrà rilasciato nella prima metà del prossimo anno. Sono inoltre in programma molte altre funzionalità aggiuntive, e JLT come sempre darà molta importanza ai suggerimenti da parte dei propri utenti.

“Lavoriamo in stretta collaborazione con JLT per testare il nuovo software, e suggerire nuove funzionalità nell’ambito del nostro progetto pilota,” afferma Martin Carlsson, Warehouse Manager di IV Produkt. “JLT ha accolto tutte le nostre richieste, e non vediamo l’ora di utilizzare JLT Insights nei prossimi sei mesi per prendere decisioni guidate dai dati in tempo reale, aumentando notevolmente la produttività del nostro magazzino.”

Per maggiori informazioni su JLT Mobile Computers, i suoi prodotti e le sue soluzioni, visitate il sito jltmobile.com

Domande dei lettori JLT Mobile Computers Group JLT Software Solutions Per Holmberg, CEO Andreas Nivard, General Manager Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +46 70 386 27 75 per.holmberg@jltmobile.com andreas.nivard@jltmobile.com www.jltmobile.com www.jltmobile.com Contatto stampa Consulente Certificato PRismaPR Eminova Fondkommission AB Monika Cunnington Tel.: +46 08 684 211 10 Tel.: +44 20 8133 6148 adviser@eminova.se monika@prismapr.com

www.prismapr.com www.eminova.se

Su JLT Mobile Computers

“Più affidabili sono le prestazioni, minore è lo stress”. JLT Mobile Computers è un fornitore all’avanguardia di dispositivi informatici mobili rugged per gli ambienti lavorativi esigenti. Più di venticinque anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione ci hanno permesso di alzare lo standard dell’informatica rugged, combinando l’incredibile qualità dei nostri prodotti con servizi, supporto e soluzioni dei migliori esperti per assicurare delle operazioni imprenditoriali prive di problemi per i clienti durante la conservazione, il trasporto, la manifattura, l’estrazione, nei porti e nell’agricoltura. JLT opera a livello globale con uffici in Svezia, Francia e negli Stati Uniti, ed è supportata da una rete estesa di partner di vendita nei mercati internazionali. La compagnia è stata fondata nel 1994 e le sue quote sono state aggiunte al mercato azionario Nasdaq First North Growth Market nel 2002 con il simbolo JLT. Eminova Fondkommission AB funge da Consulente Certificato. Scopri altro su www.jltmobile.com.

Allegato