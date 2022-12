English Swedish French German Italian Dutch

JLT Mobile Computers ontgrendelt een grotere operationele efficiëntie voor een magazijn van vorkheftrucks met een innovatief software-dashboard

JLT Insights™-software contextualiseert data geleverd door ingebouwde sensoren in de populaire voertuig gemonteerde JLT6012™-terminals om accurate momentopnames te maken van de IT-status en de algemene efficiëntie tijdens het gebruik van voertuigenhandelingen.

Växjö, Zweden, 6 december 2022 * * * JLT Mobile Computers, een toonaangevende ontwikkelaar van betrouwbare computeroplossingen voor veeleisende omgevingen, heeft JLT Insights gelanceerd, een nieuw data gestuurd software-dashboard voor industrieën met magazijnen.

De aanpasbare softwareoplossing stelt magazijn- en IT-managers in staat om hun op voertuigen gemonteerde terminals (VMT’s) te monitoren en meer operationele inzichten te verkrijgen. Op basis van verscheidene datapunten die zijn verzameld vanuit het IT-apparaat en sensoren, stelt JLT Insights klanten in staat om de dagelijkse activiteiten van hun zware werkomgevingen, alsook hun voertuigen, te optimaliseren.

Deze nieuwe functies worden mogelijk gemaakt dankzij de informatie die door sensoren wordt verstrekt die geïntegreerd zijn in de JLT6012-terminals. Naast het informeren van de gebruikers over de gezondheid van hun IT-middelen, kunnen versnellingsmeters en andere sensoren binnen de terminals informatie leveren over de bewegingen, de snelheid, de versnelling, de impact, de locatie en de tijd van de vorkheftruck.

Toegang tot deze digitale gegevens opent enorme mogelijkheden voor magazijn- en IT-managers om hun picking- en logistieke activiteiten te stroomlijnen en te verbeteren. Door knelpunten, netwerkconnectiviteitsproblemen, gebieden met veel verkeer, rijdynamiek, ongeval gevoelige zones en verschillende IT-gezondheidssignalen te identificeren, kan de uptime worden geoptimaliseerd, de doorstroming worden verbeterd en kunnen algemene activiteiten op het vlak van efficiëntie en veiligheid worden verbeterd.

Schokken zijn een feit bij het gebruik van vorkheftrucks. Maar wanneer je impacts combineert met locatiegegevens, kun je hogere veiligheidsrisicogebieden en/of fysieke knelpunten binnen de logistieke operatie vaststellen. Combineer impact met tijd en gebruikers van JLT Insights kunnen ploegendiensten identificeren, terwijl de tijdsduur en de locatie te lange lokale verblijftijden zullen belichten of gebieden met druk verkeer zullen aangeven.

Volgens Andreas Nivard, algemeen manager bij JLT Software Solutions: “De op voertuig gemonteerde JLT6012-terminals van JLT Mobile Computers bevatten sensortechnologie die vergelijkbaar is met die van een mobiele telefoon. Door gebruik te maken van de gegevens die door deze sensoren worden gegenereerd, leveren we nu nog meer functies met toegevoegde waarde via softwareoplossingen.”

“De echte kracht achter JLT’s nieuwe hard- en software gecombineerde aanpak”, vervolgt hij, “komt van het gebruik van JLT Insights om de gegevens die via de sensoren zijn vastgelegd, te combineren en in een context te plaatsen. Deze gegevens kunnen vervolgens worden vergeleken voordat de resultaten worden weergegeven in een gebruiksvriendelijk en begrijpelijk digitaal dashboard, boordevol nuttige informatie voor magazijn- en IT-manager.”

De software is configureerbaar naar de toepassing van de klant. JLT technici helpen gebruikers te bepalen welke gegevens het meest nuttig zijn om de vragen vast te leggen en te formuleren die de meest relevante bruikbare informatie aangeven. De geïdentificeerde datapunten kunnen door JLT, lokale partners of klanten zelf worden geconfigureerd om de grootste operationele waarde toe te voegen voor voortdurende verbetering.

Er zijn meerdere mogelijkheden voor operationele verbetering, maar de belangrijkste drijfveer achter de ontwikkeling van het dashboard is het verhogen van de uptime, door problemen te signaleren en te voorspellen voordat ze zich voordoen. Dit geeft bedrijven de mogelijkheid om oplossingen te ontwikkelen en toe te passen voordat deze problemen resulteren in een veel duurdere downtime.

“Het vermogen om problemen op te merken voordat ze tot een downtime leiden, is een enorme meerwaarde voor ons”, verklaart Fredrik Edvardsen, IT-manager bij IV Produkt, een bedrijf gevestigd in Växjö, Zweden, dat innovatieve oplossingen voor luchtbehandeling ontwikkelt en produceert. “Nu hebben we proactieve inzichten in veel meer operationele functies, zoals stroomvoorziening, schijfruimte, gebruikstijden van vorkheftrucks en onderhoudsintervallen.”

JLT Insights is vanaf vandaag beschikbaar voor nieuwe en bestaande gebruikers van de op voertuigen gemonteerde JLT6012-terminals met Windows 10 op basis van maandelijkse kosten per apparaat. “Het dashboard wordt aangeboden op twee niveaus”, legt Andreas uit. “De eerste geeft alle essentiële informatie van de IT- en dynamische sensoren, inclusief op gebeurtenissen gebaseerde meldingen, terwijl de volgende statistieken toevoegt en gebruikers in staat stelt om query's te schrijven die de ene dataset kunnen vergelijken en actie kunnen ondernemen ten opzichte van de andere.”

Voor nieuwe kopers van de op voertuig gemonteerde JLT6012-terminals wordt de software vooraf op de units geïnstalleerd. Bestaande eigenaars kunnen via de website contact opnemen met JLT voor het downloaden van de software.

Naast de JLT6012 kan JLT Insights worden gebruikt met andere Windows 10 terminals van JLT, weliswaar met een beperkte functionaliteit, omdat eerdere generaties niet zijn voorzien van ingebouwde sensoren. Ondersteuning voor de op Android gebaseerde JLT6012A™-terminal is in ontwikkeling en wordt in de eerste helft van volgend jaar uitgebracht.

Er staan nog veel meer functies op de roadmap en JLT accepteert suggesties vanuit zijn gebruikersbestand.

“We hebben nauw samengewerkt met JLT bij het testen van de software en het voorstellen van functies als onderdeel van hun proefprogramma”, zegt Martin Carlsson, magazijnmanager bij IV Produkt. “We hebben het gevoel dat JLT echt naar onze behoeften heeft geluisterd en we kijken nu reikhalzend uit naar het gebruik van JLT Insights in de komende 6 maanden om data gestuurde beslissingen te nemen om de productiviteit in ons magazijn te verhogen.”

