English Swedish French German Italian Dutch

Besök JLT Mobile Computers på ProMat 2023,

Monter S3275, 20-23 mars 2023, Chicago, USA

Bild tillgänglig: monika@prismapr.com

JLT Mobile Computers lanserar innovativ mjukvara som möjliggör effektivare truckanvändning i lagerverksamheter

Programvaran JLT Insights™ kontextualiserar data som tillhandahålls av inbyggda sensorer i den populära JLT6012™-datorn. Informationen sammanställs och ger en överblick över tillståndet för verksamhetens IT-utrustning samt effektiviteten i användningen av lagerfordon.

Växjö, Sverige, 6:e december 2022 * * * JLT Mobile Computers, ledande utvecklare av tillförlitliga datorlösningar för krävande miljöer, har lanserat JLT Insights, en ny mjukvara ämnad för lagerverksamheter. Programvaran samlar in data som presenteras i tydliga och lättöverskådliga grafer och diagram för ett ge en översikt över kundens IT-utrustning och lagerfordon.

Den anpassningsbara mjukvarulösningen gör det möjligt för lager- och IT-chefer att få bättre koll på sina fordonsmonterade datorer och därmed nya insikter om verksamhetens effektivitet. De sensorer som sitter inbyggda i datorerna som ingår i JLT6012-serien samlar in data som ger användare av JLT Insights möjlighet att optimera den dagliga driften och användandet av sina lagertruckar. Förutom att tillhandahålla information om hälsotillståndet för kundernas IT-utrustning kan accelerometrar och andra sensorer i datorerna även ge information om truckarnas rörelser, hastighet, acceleration, kollisioner, position och tid.

Tillgång till denna digitala data öppnar enorma möjligheter för lager- och IT-chefer att effektivisera och förbättra sin plock- och logistikverksamhet. Genom att identifiera flaskhalsar, nätverksanslutningsproblem, högtrafikerade områden, kördynamik, olycksbenägna zoner och andra signaler om tillståndet för IT-utrustningen kan drifttiden optimeras och både effektiviteten och säkerheten kan förbättras i verksamheten.

Att gaffeltruckar i logistikverksamheter råkar ut för stötar och kollisioner är ett faktum. Genom att kombinera kollisionsinformation med platsdata kan dock säkerhetsriskområden och/eller fysiska flaskhalsar i logistikverksamheten identifieras. Tillsammans med tidsangivelser ger detta användare av JLT Insights möjligheten att identifiera olika skiftmönster. Vidare kan positionsdata med specifika tidsangivelser ge indikationer om alltför långa uppehållstider på vissa platser eller utmärka högtrafikerade områden.

Andreas Nivard, General Manager på JLT Software Solutions förklarar hur JLT Insights fungerar: "Datorerna i JLT6012-serien från JLT Mobile Computers innehåller sensorteknologi som liknar den som finns i dagens mobiltelefoner. Genom att utnyttja data som genereras av dessa sensorer levererar vi nu ännu fler värdeskapande funktioner genom nya mjukvarulösningar”. Vidare förklarar Andreas att "den verkliga kraften i JLT:s nya kombination av hård- och mjukvara ligger i möjligheten att lägga samman och kontextualisera data som fångas in via sensorerna vilken sedan presenteras i lättförståeliga grafer och diagram. JLT Insights är fullt av användbar information för IT- och lagerchefer."

För att informationen som presenteras ska vara så användbar som möjligt kan JLT hjälpa till att definiera vilken data som ska samlas in och göra anpassningar av programvaran så att den passar kundens verksamhet. De identifierade datapunkterna kan antingen konfigureras av JLT, lokala partners eller kunder själva för att skapa bästa förutsättningar för fortsatta förbättringar.

JLT Insights möjliggör en rad operativa förbättringar, dess primära syfte är emellertid att maximera drifttiden genom att identifiera potentiella problem på ett tidigt stadie. På så vis kan kostsamma driftstopp eller andra oönskade situationer undvikas.

"Möjligheten att kunna upptäcka problem innan de orsakar stillestånd i vår verksamhet är ett stort plus för oss", förklarar Fredrik Edvardsen, IT-chef på IV Produkt, ett Växjöbaserat företag som utvecklar och tillverkar innovativa luftbehandlingsaggregat. "Vi kan nu få betydelsefull information om flera operativa funktioner, så som strömförsörjning, diskutrymme samt körtider och serviceintervall för våra truckar vilket gör att vi kan arbeta förebyggande."

JLT Insights finns tillgängligt idag för nya och befintliga användare av JLT6012-datorn (med Windows 10) och köps som en månadsprenumeration baserat på antal enheter. "Programvaran är uppdelad i två nivåer", förklarar Andreas. "Den första ger all grundläggande information från de inbyggda sensorerna samt händelsenotiser, medan nästa nivå även inkluderar statistik och tillåter användare att extrahera och jämföra en datauppsättning mot en annan."

Programvaran kommer framöver att finnas förinstallerad på nya JLT6012-datorer, medan kunder med befintliga enheter kan kontakta JLT via hemsidan för nedladdning av JLT Insights.

JLT Insights lämpar sig bäst för användning med JLT6012-datorer men kan även användas med andra fordonsdatorer från JLT, förutsatt att de har Windows 10. Då tidigare generationer inte har några sensorer inbyggda är dock funktionaliteten begränsad. Under första halvan av nästa år kommer det även att finnas stöd för användning på den Android-baserade JLT6012A™-datorn. JLT Insights utvecklas kontinuerligt och JLT tar gärna emot förbättringsförslag eller idéer om nya funktioner från användarna.

"Vi har arbetat nära JLT för att testa mjukvaran och föreslå funktioner som en del av deras pilotprogram", säger Martin Carlsson, lagerchef på IV Produkt. "Vi känner att JLT verkligen har lyssnat på våra behov och vi ser nu fram emot att använda JLT Insights under de kommande sex månaderna för att fatta datadrivna beslut för att öka produktiviteten i vårt lager."

För mer information om JLT Mobile Computers, dess produkter och lösningar, besök jltmobile.com.

Förfrågningar JLT Mobile Computers Group JLT Software Solutions Per Holmberg, VD Andreas Nivard, General Manager Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +46 70 386 27 75 per.holmberg@jltmobile.com andreas.nivard@jltmobile.com www.jltmobile.com www.jltmobile.com Presskontakt Certified Adviser PRismaPR Eminova Fondkommission AB Monika Cunnington Tel.: +46 08 684 211 10 Tel.: +44 20 8133 6148 adviser@eminova.se monika@prismapr.com

www.prismapr.com www.eminova.se

Om JLT Mobile Computers

Tillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. Över 25 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige, Frankrike och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser. För mer information, besök www.jltmobile.com.

Bilaga