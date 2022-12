English French

Quadient parmi les fournisseurs de solutions cloud agréés sur la place de marché numérique du gouvernement britannique

Paris, le 6 décembre 2022

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé avoir été retenue dans le cadre du nouveau programme G Cloud 13 du gouvernement britannique, géré par le Crown Commercial Service (CCS). G Cloud fournit aux organisations, tant au sein du gouvernement que dans le secteur public au sens large, une place de marché en ligne pour l'acquisition de solutions logicielles basées sur le cloud.

La place de marché numérique permet également aux organisations de se procurer facilement les services dont elles ont besoin à des prix compétitifs, préservant ainsi les finances publiques.

Quadient est un fournisseur de longue date de solutions pour le gouvernement britannique et les organisations du secteur public au sens large, ayant été récemment sélectionnée dans de nombreux accords-cadres. G Cloud 13 renforce cette relation en élargissant l'accès au vaste portefeuille de solutions cloud de Quadient.

Les organisations ayant adopté G Cloud 13 peuvent désormais accéder à sept solutions cloud de Quadient via la place de marché numérique, parmi les catégories suivantes :

Automatisation des comptes fournisseurs

Automatisation des comptes clients

Communications multicanales

Gestion de l'expérience client

Gestion documentaire

Validation d'adresses postales

« Nous sommes très heureux d'avoir pu intégrer le G Cloud 13, qui témoigne de notre engagement auprès du gouvernement britannique et du secteur public au sens large », a déclaré Craig Spencer, Directeur de la Stratégie du Secteur Public chez Quadient UK. « G Cloud 13 présente une réelle opportunité pour les organisations d'accéder à des technologies SaaS de pointe, de façon simple et à des tarifs compétitifs ».

L'activité software de Quadient, en pleine croissance, compte plus de 12 000 clients dans le monde, dont 78% en mode SaaS (Software-as-a-Service). La plateforme cloud de l'entreprise, Intelligent Communication Automation (ICA), comprend une offre complète pour l'automatisation et la gestion des comptes fournisseurs (AP) et des comptes clients (AR), la gestion des communications clients (CCM), l'automatisation de la gestion documentaire et la cartographie du parcours client (CJM).

