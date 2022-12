Reisilaeva MyStar üleandmine

English Estonian

AS Tallink Grupi tütarettevõte Tallink Superfast Ltd võttis 7. detsembril 2022 Soomes, Rauma laevaehitusfirmalt Rauma Marine Constructions, vastu uue kiire reisilaeva MyStar.

MyStar on 212 meetrit pikk, mahutab 2800 reisijat ja kuni 750 sõidukit. Laeval on kaasaegsed kahel kütusel, LNG-l (veeldatud maagaasil) ja diiselkütusel, töötavad mootorid. MyStar on varustatud tipptehnoloogia ja innovatsiooniliste lahendustega pardal ning vastab kõikidele praegustele ja teadaolevatele tulevastele emissiooninõuetele.

MyStaril on reisijatele suunatud neli teenuseklassi – traditsiooniline Star klass, eraldi salongiga Comfort klass, eksklusiivse salongiga Äriklass ja veelgi suuremat privaatsust pakkuv uus Platinum klass. Laeval on läbi kahe teki laiuv 2500 ruutmeetrise kaubanduspinnaga kaasaegsete iseteeninduslahendustega Traveller Superstore ning seitse erinevat restorani, kohvikut ja baari. Laeval on olemas ka laste mängutuba, suurematele lastele mõeldud mänguautomaatidega ala, suur talveaed ning lemmikloomade hoiukohad.

Uue laeva sõidukiirus on 27 sõlme ning see hakkab Tallinna-Helsingi liinil opereerima kiirlaevade sõidugraafikus kuue väljumisega päevas koos ettevõtte teise kiirlaevaga Megastar.

Laeva maksumus on ca 250 miljonit eurot, millest 196,3 miljoni eurot finantseeriti KfW IPEX-Bank GmbH-lt saadud pikaajalise laenuga. Laen on 95% ulatuses tagatud Soome ekspordi- ja krediidiagentuuri "Finnvera" garantiiga. Täna laeva üleandmisel välja makstud laenu tähtaeg on kaksteist aastat ja laen kannab fikseeritud intressimäära.

MyStar on Euroopa Liidu poolt kaasrahastatud läbi fondi Connecting Europe Facility, Transport – Motorways of the Sea.

Laev alustab opereerimist Tallinna-Helsingi liinil 13. detsembril 2022.

