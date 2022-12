Éducation des jeunes du Nouveau-Brunswick au sujet de la conduite automobile sous influence du cannabis

English French

FREDERICTON, Nouveau-Brunswick, 07 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada et Cannabis NB éduquent les adolescents au sujet des risques associés à la conduite avec capacités affaiblies par le cannabis et leur proposent des façons de la prévenir.



Grâce au soutien financier de Cannabis NB, MADD Canada lance son programme Pot au volant, c’pas trippant dans les écoles de la province. Le programme a été développé par Springboard – un organisme de bienfaisance basé à Toronto - puis amélioré et livré par MADD Canada. Il présente les risques que représente la consommation de cannabis avant de conduire ou les dangers d’être passager dans un véhicule conduit par une personne dont les capacités sont affaiblies par le cannabis. Le programme est présenté en salle de classe par un intervenant spécialement formé.

« Plusieurs jeunes croient que la conduite automobile sous l’influence du cannabis est sans risque, a déclaré Dawn Regan, chef des opérations de MADD Canada. Notre programme Pot au volant, c’pas trippant contredit cette croyance et d’autres perceptions erronées; il amène les jeunes à réfléchir sur les façons de se protéger et de protéger les autres. »

Grâce au soutien financier de Cannabis NB par le biais du Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis du Gouvernement du Nouveau-Brunswick, MADD Canada livrera 50 présentations de Pot au volant, d’pas trippant à des étudiants du Nouveau-Brunswick de la 9e à la 12e année.



« Nous sommes fiers de nous associer à MADD Canada pour cette importante campagne, a ajouté Lori Stickles, chef des opérations de Cannabis NB. À titre de seul détaillant autorisé de cannabis au Nouveau-Brunswick, un des piliers opérationnels principaux de Cannabis NB est un engagement ferme visant à l’éducation et à la sécurité pour le bénéfice tous les néobrunswickois, incluant les mineurs. »

Pot au volant, c’pas trippant est soutenu par le Centre de toxicomanie et de santé mentale CAMH), Cannabis Canada, les enseignants et, plus important encore, par les étudiants qui ont participé au programme, soit les plus de 170 000 jeunes qui ont participé à Pot au volant, c’pas trippant depuis 2015.

Les collisions de la route sont la principale cause de décès des jeunes canadiens et la consommation d’alcool, de drogue ou d’une combinaison des deux et impliquée dans plus de la moitié de ces collisions. MADD Canada livre Pot au volant, c’pas trippant et d’autres programmes pour éduquer les jeunes au sujet des risques de la conduite avec capacités affaiblies et pour les encourager à ne jamais se mettre en danger ou de mettre d’autres usagers de la route en danger en conduisant avec les capacités affaiblies ou en acceptant d’être passager dans un véhicule conduit par un chauffeur aux capacités affaiblies.

Madame Regan a conclu en affirmant: « MADD Canada est enchanté du soutien important de Cannabis NB. Ensemble, nous livrons un message qui sauve des vies aux étudiants en les sensibilisant aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies et en les encourageant à toujours prendre des décisions sécuritaires et responsables. »

Cliquez ici pour plus d’information sur Pot au volant, c’pas trippant et visionner la vidéo promotionnelle.

Au sujet de Cannabis NB

Cannabis NB, le seul détaillant autorisé de cannabis à des fins récréatives dans la province du Nouveau-Brunswick, gère les ventes au détail pour la province. Le point central de son modèle de vente au détail est la protection des jeunes, la réduction du marché illicite, l’éducation et la sécurité. Les magasins de Cannabis NB offrent une vaste gamme de produits légaux et sécuritaires, et une expérience d’achat individualisée. Cannabis NB possède 25 magasins dans 18 communautés et procède présentement à l’expansion de ses ventes de cannabis légal et sécuritaires par le biais de fermes, de magasins temporaires et d’opportunités de vente au détail privée. Les résultats de Cannabis NB sont présentés dans un cycle de vente au détail, typiquement 52 semaines par année; ces rapports seront présentés sur une année de 53 semaines à chaque 5 ou 6 ans. L’année fiscale 2022-2023 est une année de 52 semaines.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en apprendre davantage.