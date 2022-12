French English

Communiqué de presse – jeudi 08 décembre 2022 – 17h45

ARGAN renforce son équipe développement

Christophe DELACHAIR rejoint ARGAN en tant que Directeur commercial pour renforcer l’équipe de développement de la Foncière française spécialisée en immobilier logistique premium. Ce recrutement s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de croissance adaptée au nouveau contexte de marché afin de déployer encore plus rapidement notre force commerciale sur le terrain.

Pour Christophe, il s’agit d’un retour aux sources puisqu’il occupait déjà des fonctions commerciales chez ARGAN entre 2017 et 2021. Au sein de la Direction du Développement, Christophe aura pour mission d’enrichir le portefeuille clients, mais également d’identifier les futures opportunités foncières qui permettront d’alimenter la croissance de la Foncière.



Il interviendra notamment dans sa région d’origine, la Normandie, et plus largement sur la moitié nord du pays en collaboration étroite avec les autres membres de l’équipe commerciale.

Christophe a une longue expérience du monde de la logistique et de la supply chain. Il a exercé des fonctions de Key Account Manager pendant 18 ans chez GEODIS et DACHSER, deux grandes maisons du secteur. Il a ensuite exploré le volet immobilier, d’abord chez ARGAN de 2017 à 2021, puis chez GSE en tant que Directeur du Développement.

Jean-Claude Le Lan, Président du Conseil de Surveillance, commente : « Nous sommes très heureux de retrouver Christophe. Avec ce retour au bercail, ARGAN confirme ses ambitions de développement et son attractivité. Malgré les turbulences macro-économiques nous maintenons le cap et investirons ainsi plus de 130 millions d’euros en 2023, essentiellement via le développement de nouveaux projets ».

Calendrier financier 2023 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

3 janvier 2023 : Chiffre d’affaires annuel 2022

19 janvier 2023 : Présentation des résultats 2022



A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

A date, son patrimoine représente 3,5 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 4,0 Mds€. ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

