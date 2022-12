COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 8 décembre 2022

COOPTATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE VALEO

Comme annoncé ce jour, et conformément à ses engagements pris le 30 mars 2022 dans le cadre de sa nomination en qualité de Président du Conseil d’administration d’Orange, Jacques Aschenbroich cessera ses fonctions de Président du Conseil d'administration et d’administrateur de Valeo le 31 décembre 2022. Il sera remplacé dans ses fonctions de Président du Conseil par Gilles Michel à compter du 1er janvier 2023.

Lors de sa réunion de ce jour, le Conseil d’administration a décidé à l’unanimité, sur proposition du Comité de gouvernance, nominations et responsabilité sociale d’entreprise, de coopter Stéphanie Frachet, actuellement représentant permanent de Bpifrance Participations au Conseil d’administration de Valeo, en qualité d’administrateur indépendant, avec effet au 1er janvier 2023, en remplacement de Jacques Aschenbroich, pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. Stéphanie Frachet sera remplacée en qualité de représentant permanent de Bpifrance Participations par Alexandre Ossola. Les administrateurs se réjouissent d’accueillir Alexandre Ossola au sein du Conseil d’administration de Valeo.

La cooptation de Stéphanie Frachet sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale ordinaire de Valeo.

A la suite des évolutions décrites ci-dessus, le Conseil d'administration de Valeo sera composé de 14 administrateurs, dont 92 % d’indépendants et 42 % de femmes (hors administrateurs représentant les salariés).

Biographie de Stéphanie Frachet

Stéphanie Frachet, de nationalité française, est Associée du fonds Flex Equity Mid Market au sein de la plateforme européenne d’investissement privé CAPZA. Elle possède plus de vingt ans d’expérience en finance et en capital-investissement.

De 2001 à 2007, elle a été responsable de missions d’audit et de « transaction services » respectivement chez Ernst & Young puis PricewaterhouseCoopers, intervenant sur des opérations de fusions/acquisitions et de LBO. En 2007, Stéphanie Frachet a intégré l’équipe Leverage Finance de la Société Générale, en charge du financement d’opérations de LBO pour les ETI et les grands groupes. Stéphanie Frachet a ensuite rejoint Bpifrance (anciennement le Fonds Stratégique d’Investissement) en 2009 où elle a notamment exercé, entre 2017 et 2022, les fonctions de Directrice de Bpifrance Investissement et de membre du Comité de direction de Bpifrance Capital Développement.

Précédemment, elle a été représentante permanente de Bpifrance Participations notamment en tant qu’administrateur (i) d’Eutelsat Communications et (ii) de Sulo (anciennement Plastic Omnium Environnement). Elle a également été administratrice de Constellium (société cotée à la bourse de New York) et d’Eurosic et membre du Comité de surveillance de Sabena Technics Participations, ainsi que censeur de Horizon Parent Holdings (Verallia), de Paprec et de Diot-Siaci.

Stéphanie Frachet est diplômée de l’ESSEC.

Biographie de Alexandre Ossola

Alexandre Ossola, de nationalité française, est responsable des Fonds Mid Cap et des Fonds Avenir Automobile (FAA) au sein de Bpifrance et membre du Comité de Direction de Bpifrance Capital Développement. Il possède plus de vingt ans d’expérience en capital-investissement et en fusions-acquisitions.

Il a débuté sa carrière en 1998 en tant qu’analyste fusions-acquisitions chez Wasserstein Perella, puis au sein de Crédit Suisse First Boston. De 2000 à 2011, il a été Directeur au sein du bureau de Paris de CVC Capital Partners, puis chargé des opérations de capital risque de CDC Climat entre 2011 et 2013. Il intègre Bpifrance Investissement en 2013 en tant que Directeur des Fonds nucléaire et ferroviaire. En 2015, il entre au Comité de Direction de Mid & Large Cap de Bpifrance en prenant la direction des fonds FAA. En 2017, il prend également la direction des activités Mid Cap au sein de Bpifrance Capital Développement dont il est membre du Comité de Direction.

Alexandre Ossola est membre ou représentant permanent de Bpifrance Participations au sein des organes d'administration ou de surveillance des sociétés non cotées Novares, Trèves, ADIT, Carizona et Ipesup. Précédemment, il était notamment censeur, désigné sur proposition de Bpifrance, au Conseil de surveillance de Peugeot S.A. (2017-2021) et représentant permanent de Bpifrance Participations en tant que membre du Conseil de surveillance de Vallourec (2016-2021).

Alexandre Ossola est diplômé de l’ESCP.

Pièce jointe