Gofore Oyj

12.12.2022 klo 13.25

Sisäpiiritieto



Sisäpiiritieto: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–30.11.2022: Liikevaihto 17,2 miljoonaa euroa, kasvua vuodessa yli 50 %

Sisäpiiritieto: Goforen liikevaihto marraskuussa 2022 oli 17,2 miljoonaa euroa (11,3 miljoonaa euroa marraskuussa 2021). Konsernin viimeisen 12 kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto oli marraskuussa 153,3 miljoonaa euroa, joka sisältää 1.11.2022 konserniin liitetyn eMundo GmbH:n luvut. Kuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 1 292 (846) henkilöä, joka sisältää eMundon henkilöstön.

Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi:

”Marraskuumme jatkui vuoden 2022 erinomaisen kasvun hengessä. Myyntirintamalta erityismaininnan ansaitsee tällä kertaa tietoturvapalvelumme, joiden kysyntä on ollut huipussaan koko vuoden. Tähän kyvykkyyteen olemme viime aikoina panostaneet. Voitimmekin marraskuussa esimerkiksi 0,5 miljoonan euron tietoturvallisuus- ja tietosuoja-asiantuntijapalveluiden kilpailutuksen Oikeusrekisterikeskukselle.

Henkilöstömäärämme jatkaa kasvuaan, ja rekrytointimenestyksemme oli marraskuussakin odotusten mukaista. eMundo-yritysosto toi meille 96 uutta kollegaa DACH-alueella marraskuun alussa, ja muukin henkilöstö kasvoi lähes 40 henkilöllä. Vierailin suurimmissa eMundon toimipisteissä marraskuussa. Yrityskaupan vastaanotto oli siellä innostunutta, ja henkilöstö näkee isommassa, kansainvälisessä yhteisössä itselleen kehittymismahdollisuuksia. Kartoitamme rauhassa yhteistä tulevaisuutta itsenäisenä yhtiönä jatkavan eMundon kanssa.

Goforen asiakkaiden tyytyväisyys mitattiin hiljattain, ja marraskuussa saamamme tulokset kertovat, että asiakkaiden kokonaistyytyväisyys on 4,3 pistettä (4,3), ja kokonaissuositteluarvo (NPS) oli hyvä 43 (52). Gofore tunnetaan asiakaskuntamme ulkopuolella yhä paremmin monipuolisista palveluistaan ja yleisesti yhtiönä. Saimme marraskuussa tutkittua tietoa brändimme tunnettuudesta, joka on parantunut edellisestä mittauksesta vuonna 2020. IT-hankintapäätöksiä tekevien yritysjohtajien parissa tehdyn tutkimuksen hienoin tulos on, että Goforea pidettiin mieluisimpana yrityksenä 15 verrokkiyhtiön joukosta.

Toimintaympäristömme ei ole muuttunut merkittävästi heinä-syyskuun liiketoimintakatsauksesta eli näkymämme ovat edelleen positiiviset. Arviomme lyhyen aikavälin riskeistä ja epävarmuustekijöistä​ ja niiden suorista vaikutuksista Goforeen ovat myös samat kuin syksyllä antamamme.

Pian voimme rauhoittua joulun viettoon. Toivon joulurauhaa erityisesti ihmisille, joilta rauha on tänä vuonna viety. Hyvää joulua kaikille!”





Avainluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kuukausi

(2022) Liikevaihto,

milj. euroa 1 Pro forma LTM liike-vaihto 2 Henkilöstömäärä

kauden lopussa 3 Työpäivien

lukumäärä

Suomessa Kokonais-

kapasiteetti,

FTE4 Alihankinta, FTE5 Tammikuu 10,8 (7,5) 118,5 993 (727) 20 (19) 917 (697) 147 (109) Helmikuu 11,3 (8,1) 120,3 1 015 (736) 20 (20) 942 (698) 153 (111) Maaliskuu 13,3 (9,7) 122,9 1 043 (792) 23 (23) 968 (735) 155 (118) Huhtikuu 11,5 (8,5) 125,0 1 056 (791) 19 (20) 988 (743) 156 (112) Toukokuu 13,1 (8,8) 128,3 1 068 (799) 21 (20) 1 004 (755) 163 (109) Kesäkuu 12,5 (9,1) 130,8 1 074 (803) 21 (21) 1 015 (755) 162 (108) Heinäkuu 4,1 (2,7) 131,8 1 062 (797) 21 (22) 1 004 (746) 78 (38) Elokuu 12,9 (8,5) 135,2 1 086 (803) 23 (22) 1 016 (746) 156 (105) Syyskuu 14,8 (10,4) 138,5 1 126 (814) 22 (22) 1 016 (757) 183 (119) Lokakuu 14,6 (10,2) 141,9 1 159 (827) 21 (21) 1 092 (763) 186 (133) Marraskuu 17,2 (11,3) 153,3 1 292 (846) 22 (22) 1 198 (784) 199 (152)

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Devecto Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 3.1.2022 lähtien. eMundo GmbH:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.11.2022 lähtien.

1) Liikevaihto, miljoonaa euroa (liikevaihto vuonna 2021) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.

2) Yhtiön liiketoimintakatsauksissaan käyttämä viimeisen kahdentoista kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto kertoo katsaushetken konsernirakenteen mukaisen liikevaihdon. Pro-forma liikevaihtoluvussa on mukana yritysostojen ja mahdollisten divestointien vaikutus. Pro-forma liikevaihtoluku on tilintarkastamaton

3) Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.

4) Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Goforen hankkimien yhtiöiden henkilöstön kapasiteetti on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.

5) Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.

Goforen taloudellinen raportointi

Gofore julkaisee kuukausittaisessa liiketoimintakatsauksessaan kuukausitason liikevaihdon, konsernin pro forma -liikevaihdon viimeisen 12 kuukauden ajanjaksolta (LTM), henkilöstömäärän vertailutietoineen, johdon arvion liiketoiminnan kehittymisestä katsauskauden aikana sekä muita yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista helpottavia tunnuslukuja, kuten kokonaiskapasiteettia ja alihankinnan osuutta kuvaavat Full Time Equivalent (FTE) -luvut.

Neljänneksittäisten osavuosikatsausten yhteydessä raportoidaan lisäksi EBITA, oikaistu EBITA ja EBITA-% päättyneeltä vuosineljännekseltä vertailutietoineen, tieto yhtiön orgaanisesta kasvusta tarkasteluajanjaksolla sekä mm. tuloslaskelma ja tase.

Kuukausikatsaukset julkaistaan mahdollisimman pian lukujen valmistuttua seuraavan kuukauden alussa helmikuulta, huhtikuulta, toukokuulta, heinäkuulta, elokuulta, lokakuulta,

marraskuulta sekä joulukuulta. Poikkeuksen tekevät osana tilinpäätöstiedotetta julkistettavat tammikuun luvut, osana osavuosikatsausta julkistettavat maaliskuun luvut sekä osana puolivuosikatsausta julkistettavat kesäkuun luvut.



Vuoden 2023 taloudellisen tiedotuksen aikataulu ja yhtiökokouspäivä on julkaistu ja nähtävissä IR-sivuilla osoitteessa https://gofore.com/sijoita/sijoittajakalenteri/.





Lisätietoja:



Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com





Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa noin 1 300 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 104,5 milj. euroa. Vuonna 2022 vietämme Goforen 20-vuotisjuhlavuotta. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.