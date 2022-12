Du progrès sur certains actifs de Globex

English French

ROUYN-NORANDA, Québec, 13 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’annoncer qu’Emperor Metals Inc. (AUOZ-CSE) a finalisée une première tranche de 2 335 817 $ de son financement accréditif. Les fonds seront utilisés sur la propriété Duquesne West-Ottoman à Duparquet, Québec, appartenant à Globex à 50%.



La propriété, chevauchant la Faille de Porcupine Destor associée spatialement à la minéralisation aurifère, dénombre plusieurs zones aurifères telles que décrites dans le rapport NC-43-101 intitulé “Technical Report and Mineral Resource Estimate Update for the Duquesne-Ottoman Property, Quebec, Canada for Xmet Inc.”, par David Power-Fardy, M.Sc., P.Geo. et Kurt Breede, P.Eng. de la firme Watts Griffis and McOuat daté le 29 octobre 2011. Le rapport présente une ressource inférée de 4,17 Mt à une teneur de 5,42 g/t Au coupée (6,36 g/t Au non-coupée) pour un total de 727 000 oz Au coupées et 853 000 oz Au non-coupées.

Emperor a conclu une entente d’option afin d’acquérir 100% des intérêts dans la propriété appartenant à Globex et Géoconseils Jack Stoch Ltée pour des paiements comptants totalisant 10 M$, 15 millions d’actions au prix minimum de 0,20$/action), 12M$ en travaux sur la propriété, le tout sur une période de 5 ans, ainsi qu’une royauté brute sur les métaux (GMR) de 3%, dont 1% peut être racheté pour 1 M$ ( cliquez ici pour l e communiqué de presse du 12 octobre 2022 ). L’intérêt de Géoconseils dans la propriété est antérieur à l’implication de M. Stoch dans Globex.

Parmi les autres nouvelles, Sayona Mining Limited (SYA-ASX) a obtenu son dernier permis du gouvernement du Québec requis pour le redémarrage du Complexe Lithium Amérique de Nord près de Barraute au Québec prévu pour le premier trimestre 2023 ( voir le communiqué de presse de Sayona daté le 12 décembre 2022 ). Ceci augure bien pour Globex qui détient une royauté brute sur les métaux (GMR) de 0,5% au centre de la fosse proposée pour la Mine Authier Lithium et son important actionnaire Electric Royalties (ELEC-TSXV) qui détient également une royauté brute sur les métaux (GMR) de 0,5% sur le centre de la fosse.

Cartier Resources Inc. (ECR-TSXV) a annoncé une intersection minéralisée retournant 3,3 g/t Au sur 4,6 m incluant 9,56 g/t Au sur 1 m à une profondeur vertical de 800 mètres sur l’extension en plongé du gîte Nordeau Ouest ( voir le communiqué de presse et la section longitudinale de Cartier daté le 15 novembre 2022 ). Globex détient une royauté brute sur les métaux (GMR) de 3 % sur le gîte Nordeau Ouest du Projet Mine Chimo de Cartier. La section longitudinale de Cartier présente plusieurs cibles de forage additionnelles planifiées dans le but d’augmenter les ressources indiquées et inférées au-delà des 311 000 oz Au ( voir le communiqué de presse de Globex daté du 19 octobre 2022 ).

Pour terminer, Globex mentionne la hausse continue du prix de l’action de Yamana Gold inc. (YRI-TSX) présentement à 7,48$ par action. Globex détient 706 714 actions de Yamana représentant une valeur actuelle de 5 286 220 $.

Note: Les redevances sur la production ne sont payables que lorsqu’il y a une production.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

