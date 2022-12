ABB lance Sensi+, un analyseur révolutionnaire pour surveiller la qualité du gaz naturel

English French

Un dispositif unique qui mesure en continu et simultanément les contaminants tels que H 2 S, H 2 O et CO 2 dans le gaz naturel et qui permet de respecter les exigences en matière de transfert de propriété*, de respect des tarifs sur les contaminants et de surveillance des procédés

Conçu pour les sites sans supervision, l’analyseur Sensi+ offre une performance supérieure à un faible coût d’exploitation

MONTRÉAL, 13 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’analyseur Sensi+MC d’ABB est une nouvelle solution fiable qui simplifie l’opération et la maintenance des gazoducs tout en réduisant les coûts. Avec un seul appareil, les opérateurs obtiennent une analyse précise et en temps réel de jusqu’à trois contaminants (H 2 S, H 2 O, CO 2 ) dans le gaz naturel et sont assurés d’une surveillance et d’une exploitation plus sûres, plus simples et plus efficaces des gazoducs. Le très court temps de réponse de l’appareil permet également de réagir rapidement aux perturbations des procédés, ce qui contribue à optimiser les infrastructures nécessaires, ainsi que réduire le gaspillage et les émissions de gaz à effet de serre.

La diminution des risques et des effets des contaminants présente souvent un défi pour les opérateurs de gazoducs, les transformateurs et les fournisseurs de gaz naturel puisqu’ils doivent s’appuyer sur tout un éventail de dispositifs pour obtenir une analyse complète. Cette approche traditionnelle est complexe, plus ou moins fiable et très coûteuse. Auparavant, chaque contaminant à analyser nécessitait un analyseur, un calendrier d’entretien et des compétences particulières distinctes afin de garantir le fonctionnement optimal des gazoducs, de vérifier la qualité du produit et d’assurer le bon entretien du système.

« Avec le nouvel analyseur Sensi+ et la gamme de chromatographes pour gaz naturel la plus utilisée sur le marché, ABB devient la première entreprise à offrir à ses clients une solution complète pour assurer la qualité du gaz naturel. Sa solution allie l’analyse de la composition du gaz et la mesure des contaminants dans un système compact, modulaire, économique et fiable, a déclaré Jean-René Roy, gestionnaire mondial du secteur d’affaires analytique chez ABB. L’analyseur Sensi+ aide également les clients à respecter les exigences en matière de transfert de propriété*, à réduire la corrosion interne des infrastructures gazières et à prévenir la dégradation des actifs. »

Puisqu’il nécessite un volume d’échantillon six fois moins élevé que les autres technologies, l’analyseur Sensi+ réduit significativement le rejet de gaz naturel dans l’atmosphère. Cette innovation s’inscrit dans l’engagement d’ABB à rendre possible une société à faible émission de carbone en contribuant à réduire les émissions de carbone et à soutenir les activités durables dans les secteurs clés.

Dans le but de garantir les exigences de fiabilité, l’intégrité et le rendement nécessaires pour respecter les normes en matière de transfert de propriété*, de réduction des émissions et de contrôle des processus, la gestion d’une flotte d’analyseurs fait partie des tâches complexes des exploitants de gazoducs. Le Sensi+ MC destiné aux zones dangereuses d’ABB demande simplement d’être installé au mur et raccordé aux équipements de procédés, sans purge complexe du système. Une fois installé et validé, l’analyseur fournira des mesures rapides et fiables sur le terrain, sans besoins d’étalonnage.

Le design de l’analyseur Sensi+ permet une installation simple et rapide, sans purge complexe du système et sans besoin d’étalonnage. Les fonctions AnalyzerExpertMC d’ABB en font un analyseur intelligent qui s’adapte à la composition du gaz, intègre l’autodiagnostic, la calibration automatique du laser, la compensation des interférences en temps réel et la surveillance de l’état du système.

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est un chef de file technologique dans les secteurs de l’électrification et de l’automatisation favorisant un avenir plus durable, avec une gestion plus efficace des ressources. Les solutions de l’entreprise associent le savoir-faire en matière d’ingénierie et les logiciels pour optimiser la façon dont les objets sont fabriqués, déplacés, alimentés et exploités. S’appuyant sur plus de 130 ans d’excellence, les environ 105 000 employés d’ABB s’engagent à innover pour accélérer la transformation industrielle. www.abb.com

Les activités d’automatisation de procédés d’ABB en font un chef de file en automatisation, en électrification et en numérisation pour les industries hybrides et des procédés. Nous offrons à nos clients un vaste portefeuille de produits, de systèmes et de solutions de bout en bout, notamment notre système de commande distribuée numéro 1, des logiciels et des services liés au cycle de vie, des produits propres à des secteurs industriels spécifiques, de même que des produits de mesure et d’analytique, des produits pour le secteur maritime et des turbocompresseurs. À titre de numéro 2 mondial du marché, nous nous appuyons sur notre vaste expertise dans le domaine, notre équipe diversifiée et notre présence dans le monde, et nous sommes déterminés à aider nos clients à augmenter leur compétitivité, à obtenir un meilleur rendement du capital investi et à diriger des exploitations sécuritaires, intelligentes et durables. go.abb/processautomation

* Lorsque la réglementation locale le permet

